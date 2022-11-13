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Giriş Tarihi: 13.11.2022

Asla geri adım yok!

Asla geri adım yok!

Dursun Özbek, 11 Haziran tarihinden bu yana 850 milyon liralık ödeme gerçekleştirdiklerini dile getirdi ve ekledi: “Büyük bir mücadele içindeyiz. Doğruları söylemeye devam edeceğiz. Zafer bizim olacak.”

G.Saray'da kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı yapıldı. Başkan Dursun Özbek, camiaya birlik ve beraberlik mesajı verirken, "11 Haziran'dan bu yana 850 milyon TL ödeme yaptık" dedi. Özbek, "Son dönemde gerek TFF gerek medya içinde yerleşmiş odaklarla büyük mücadele içindeyiz. Sadece kendi çıkarlarını düşünen ve bu çıkarlar için gözünü kırpmadan Türk futbolunu manipüle eden bu grupla savaşımız bir günde bitmeyecek. Doğruları söylemeye devam edeceğiz. Bir adım bile geri atmadan bu mücadeleden zaferler çıkacağız" diye konuştu. G.Saray Başkanı, projelerle ilgili olarak da şunları söyledi: "Mecidiyeköy'deki binanın metrekaresini 6 bin 750 dolardan satmak üzere taahhüt aldık. Alan 14 bin metre kare (Toplamı 94 milyon 500 bin dolar). Florya'da Yaklaşık 97 bin metrekare satılabilir alanımız olacak. Bugün itibarıyla Florya'daki gayrimenkullerin metrekaresi brüt üzerinden 120 bin lira."

ARA SONRASI ŞOV DEVAM EDECEK
Dursun Özbek, 7-0 kazanılan Başakşehir maçı sonrasında ise şöyle konuştu: "Galatasaray, yıldızlar topluluğu. Soyunma odasına inip oyuncularımı tebrik ettim. Onlar da çok keyifliydi. Dünya Kupası arasından sonra şov devam edecek. Şampiyonluktan hiçbir zaman kopmadık. Daha önce 8-9 puan fark varken Galatasaray gelip şampiyon oldu. Galatasaray, şampiyonluğun en büyük adayı. Bugün (dün) de bu oyunla bunu gösterdi."

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