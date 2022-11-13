Asla geri adım yok!

G.Saray'da kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı yapıldı. Başkan Dursun Özbek, camiaya birlik ve beraberlik mesajı verirken,11 Haziran'dan bu yana 850 milyon TL ödeme yaptık" dedi. Özbek, "Son dönemde gerek TFF gerek medya içinde yerleşmiş odaklarla büyük mücadele içindeyiz. Sadece kendi çıkarlarını düşünen ve bu çıkarlar için gözünü kırpmadan Türk futbolunu manipüle eden bu grupla savaşımız bir günde bitmeyecek.Bir adım bile geri atmadan bu mücadeleden zaferler çıkacağız" diye konuştu. G.Saray Başkanı, projelerle ilgili olarak da şunları söyledi: "Mecidiyeköy'deki binanın metrekaresini 6 bin 750 dolardan satmak üzere taahhüt aldık. Alan 14 bin metre kareFlorya'da Yaklaşık 97 bin metrekare satılabilir alanımız olacak.Dursun Özbek, 7-0 kazanılan Başakşehir maçı sonrasında ise şöyle konuştu: "Galatasaray, yıldızlar topluluğu. Soyunma odasına inip oyuncularımı tebrik ettim. Onlar da çok keyifliydi. Dünya Kupası arasından sonra şov devam edecek. Şampiyonluktan hiçbir zaman kopmadık.Galatasaray, şampiyonluğun en büyük adayı. Bugün (dün) de bu oyunla bunu gösterdi."