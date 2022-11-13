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Giriş Tarihi: 13.11.2022 11:44 Son Güncelleme: 13.11.2022 11:52

Beşiktaş'ta Saiss'ten üzen haber! Kartal revire döndü...

Beşiktaş’ta Saiss’ten üzen haber! Kartal revire döndü...

Bugün evinde Antalyaspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş’ta adale ağrısı olan Saiss de maçın kadrosunda yer almadı. Siyah-beyazlılarda Rachid Ghezzal, Masuaku, Josef ve Rosier'in yokluğu sıkıntı yaratırken eksiklere katılan son futbolcu Romain Saiss oldu. Faslı stoperin yerine bugün Welinton ilk 11'de yer alacak.

Spor Toto Süper Lig'de bugün evinde Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta yaşanan sakatlıklar can sıkmaya devam ediyor. Beşiktaş, Valerien İsmael döneminde yapılan ağır yüklemelerin bedelini ağır ödüyor.

Siyah-beyazlı ekipte, sezon başından bu yana 14 futbolcu sakatlanırken, Antalyaspor maçı öncesi bir kötü haber de Romain Saiss'ten geldi. Bu sezon ikinci kez adale problemi yaşayan Faslı yıldız, bu akşam Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.



ŞENOL GÜNEŞ'İ SIKINTI BASTI

Arthur Masuaku, Josef de Souza, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'den sakatlıkları nedeniyle yararlanamayacak olan Şenol Güneş'i, Saiss'ten gelen kötü haber iyice sıkıntıya soktu.

32 yaşındaki futbolcunun yokluğunda ise Welinton'a şans doğdu. Brezilyalı oyuncunun, Antalyaspor karşısında Saiss'in yerine sağ stoper olarak görev yapacağı belirtildi. İsmael döneminde de pek fazla tercih edilmeyen Welinton, bu sezon 1'i kupa, 1'i de lig olmak üzere sadece 2 karşılaşmada ter döktü.



Romain Saiss'in bugünkü Antalyaspor karşılaşmasıyla birlikte kaçırdığı maç sayısı 3 olacak.

İŞTE KARTAL'IN SAKATLIK RAPORU
Romain Saiss: Adale sakatlığı (2 kez).
N'Koudou: Uyluk gerilmesi.
Ghezzal: Ayak parmağında yırtık, adale sakatlığı.
Weghorst: Kasık sakatlığı.
Emrecan Uzunhan: Adale sakatlığı.
Welinton: Adale sakatlığı, akciğer iltihabı.

Josef de Souza: Diz menisküsü.
Atiba: Ayak bileğinden sakatlık.
Salih Uçan: Kasık sakatlığı.
Dele Alli: Uyluk gerilmesi.
Nathan Redmond: Elinde kırık.
Rosier: Ayak bileğinde şiş.
Umut Meraş: Adale ağrısı.
Arthur Masuaku: Diz kıkırdağında ağrı.

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Beşiktaş'ta Saiss'ten üzen haber! Kartal revire döndü...
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