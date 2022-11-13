Çekilin yoldan geliyor Aslan

G.Saray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi, şova devam etti… Süper Lig'de forma giydiği son 3 karşılaşmada 4 gole katkı yapan (3 gol-1 asist) İcardi, dün de ara vermedi.86'da da Kerem'in golüne katkı sağlayan yıldız oyuncu toplamda2010'da Real Madrid forması ile Guti'nin yaptığı asist, futbol tarihinin en ikonik hareketlerinden biri olmuştu. Dün İcardi, 4. golde Kerem'e aynı asisti yaparak klasını konuşturdu.Kerem Aktürkoğlu performansı ile göz kamaştırdı. Geçen hafta formasını Barış Alper'e kaptıran milli oyuncu, Başakşehir karşısında ilk 11'de başlarken kariyerinde ikinci kez hat-trick yaptı. 24 yaşındaki futbolcu, 17 Nisan 2021'de Göztepe maçında da 3 gol bulmuştu.Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bir Süper Lig maçında kalesinde 7 gol gördü. 42 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce sarı-kırmızılılar karşısında iki defa beraberlik yaşarken bu kez mağlubiyet aldı.Sarı-kırmızılılar Başakşehir'e konuk olduğu son 5 maçta yenilgi yüzü görmedi. G.Saray bu karşılaşmalarda 3 beraberlik ve 2 galibiyet elde ederek serisini sürdürdü.Başakşehir deplasmanında alınan galibiyetle birlikte sarı-kırmızılılar geçen sezonun dış saha galibiyet sayısını şimdiden geçti. Rakip sahadaki 8 maçta 5. zaferine uzanan Okan Buruk'un talebeleri, ayrıca 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.İstanbul ekipleri ile oynadığı son 5 lig maçında da G.Saray kazanan taraf oldu. Aslan en son üst üste 5 galibiyete Nisan-Ekim 1960'ta ulaşmıştı.Bu sezon ligde en fazla şutu direkten dönen takım olan G.Saray, dünü de boş geçmedi. Abdülkerim ve İcardi'nin vuruşları direkten dönerken Cimbom bu sezon 13. defa direkleri dövdü.Galatasaray, 7-0'lık skorla Medipol Başakşehir'e Süper Lig tarihindeki en farklı yenilgisini yaşattı.