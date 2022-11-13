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Giriş Tarihi: 13.11.2022

Çekilin yoldan geliyor Aslan

Çekilin yoldan geliyor Aslan

Galatasaray, Dünya Kupası arasına gitmeden Başakşehir'i 7 bitirdi! Beşiktaş'ı deviren Cimbom, lider Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada Başakşehir'e gol yağdırdı. Sarı-kırmızılılar; Kerem (3), İcardi, Mertens, Abdülkerim ve Ndayishimiye (kk) ile farka koştu. Okan Buruk'un ekibi, İstanbul takımlarına karşı bu sezon 5'te 5 yaptı

İCARDİ COŞTU BİR KERE!
G.Saray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi, şova devam etti… Süper Lig'de forma giydiği son 3 karşılaşmada 4 gole katkı yapan (3 gol-1 asist) İcardi, dün de ara vermedi. 45'te penaltıdan ağları bulan Tangocu, 59. dakikada Kerem'in golünde de harika bir asiste imzasını attı. 86'da da Kerem'in golüne katkı sağlayan yıldız oyuncu toplamda son 4 maçta 4 gol atıp 3 defa da asist katkısı yaptı. Mücadele sonrası ise "Maçın adamı Kerem'di" dedi.

GUTİ'YE SELAM ÇAKTI!
2010'da Real Madrid forması ile Guti'nin yaptığı asist, futbol tarihinin en ikonik hareketlerinden biri olmuştu. Dün İcardi, 4. golde Kerem'e aynı asisti yaparak klasını konuşturdu.

KEREM'DEN İKİNCİ HAT-TRİCK
Kerem Aktürkoğlu performansı ile göz kamaştırdı. Geçen hafta formasını Barış Alper'e kaptıran milli oyuncu, Başakşehir karşısında ilk 11'de başlarken kariyerinde ikinci kez hat-trick yaptı. 24 yaşındaki futbolcu, 17 Nisan 2021'de Göztepe maçında da 3 gol bulmuştu.

ASLAN BÖYLE 'EMRE'TTİ
Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bir Süper Lig maçında kalesinde 7 gol gördü. 42 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce sarı-kırmızılılar karşısında iki defa beraberlik yaşarken bu kez mağlubiyet aldı.

5. VİTESTE
Sarı-kırmızılılar Başakşehir'e konuk olduğu son 5 maçta yenilgi yüzü görmedi. G.Saray bu karşılaşmalarda 3 beraberlik ve 2 galibiyet elde ederek serisini sürdürdü.

2021-22'Yİ ŞİMDİDEN GEÇTİ!
Başakşehir deplasmanında alınan galibiyetle birlikte sarı-kırmızılılar geçen sezonun dış saha galibiyet sayısını şimdiden geçti. Rakip sahadaki 8 maçta 5. zaferine uzanan Okan Buruk'un talebeleri, ayrıca 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. G.Saray geçen sezon ise dış sahada 4 galibiyet-7 beraberlik ve 8 mağlubiyet almıştı.

62 YIL SONRA BÜYÜK ZAFER
İstanbul ekipleri ile oynadığı son 5 lig maçında da G.Saray kazanan taraf oldu. Aslan en son üst üste 5 galibiyete Nisan-Ekim 1960'ta ulaşmıştı.

13
Bu sezon ligde en fazla şutu direkten dönen takım olan G.Saray, dünü de boş geçmedi. Abdülkerim ve İcardi'nin vuruşları direkten dönerken Cimbom bu sezon 13. defa direkleri dövdü.

7
Galatasaray, 7-0'lık skorla Medipol Başakşehir'e Süper Lig tarihindeki en farklı yenilgisini yaşattı.

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