Dorukhan Toköz sezonu kapattı

Milli oyuncu, enfeksiyon kapması nedeniyle bir daha bıçak altına yattı. 3 Eylül'de ameliyat olan Trabzonsporlu futbolcunun 6 ayda dönmesi bekleniyordu. Ancak son operasyonla tarih nisan ayının sonuna sarkınca, Dorukhan için sezon erken bitti
Trabzonspor'un tecrübeli isimlerinden Dorukhan Toköz, ligin 5. haftasında Ümraniyespor deplasmanında sakatlanmıştı. Soldiz ön çapraz bağlarında yaralanma ve menisküsyırtığı meydana gelen milli futbolcuya 3 Eylül tarihinde artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve dış menisküs tamiri uygulanmıştı. Bordo-mavili oyuncunun bu ameliyatın ardından minumum 6 ay süreyle sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.
İKİ AY ERTELEDİ
Ancak Dorukhan'ın ameliyat olan sol dizinin enfeksiyon kaptığı ve bu nedenle tekrar operasyon geçirdiği belirtildi. Şubatsonu gibi sahalara dönmeihtimali bulunan 26 yaşındakifutbolcunun, yapılanbu ameliyat sonrası enerken sahalara dönüşününnisan ayının sonunu bulacağıve bunun da sezonutam olarak kapattığı anlamınageldiği ifade edildi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da, Dorukhan'ın durumuna üzülerek, "Maalesef oyuncumuzsezonu kapattı. Çok önemli bir isimdenfaydalanamayacağız" dedi.