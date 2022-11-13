Dünyası yıkıldı!

Fenerbahçe evinde Giresunspor'a yenildi, Dünya Kupası arasına 14 maçlık yenilmezlik serisi bozularak girdi. Ferdi'nin kazandırdığı penaltıda topun başına geçen Valencia, 19'da sarı-lacivertlileri öne geçirdi. 40. dakikada Pedro'nun ikinci sarıdan atılması bütün planları bozarken, Borja 71 ve 83'te ağları havalandırıp Kanarya'yı devirdi. 71 gün sonra mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, uzun tatilin ardından Trabzonspor ile oynayacak
KADIKÖY DÜŞTÜ
Bu sezonki 14 maçlık yenilmezlik serisini bozan F.Bahçe, Kadıköy'deki hakimiyetine de Giresunspor karşısında son verdi. Dünkü maça kadar evinde oynadığı son 14 Süper Lig maçında 11 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-lacivertliler, bu başarılı istatistiğe 2-1'lik yenilgiyle nokta koydu. Ülker Stadı'nda 6 maçlık galibiyet serisi de bitmiş oldu.
KARDEŞLER İLE KAYIP
Fenerbahçe, hakem Arda Kardeşler'in yönettiği son 4 maçı kazanamadı ve 3'ünde kırmızı kart gördü. Kayseri (0-1), Konyaspor (0-1) ve Giresun (1-2) karşılaşmalarında 10 kişi kalan Kanarya, 11 oyuncuyla bitirse de Beşiktaş (1-1) karşılaşmasında da puan kaybı yaşadı.
'YENİLSEN DE YENSEN DE'
Uzun bir aradan sonra mağlup olan Fenerbahçeli futbolculara taraftarlarından büyük destek geldi. Son düdüğün ardından sarı-lacivertli futbolseverler, oyuncuları tribüne çağırarak "Yenilsen de yensen de bu taraftar seninle" tezahüratları yaparak alkışladı.