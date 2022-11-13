Dünyası yıkıldı!

Bu sezonki 14 maçlık yenilmezlik serisini bozan F.Bahçe, Kadıköy'deki hakimiyetine de Giresunspor karşısında son verdi. Dünkü maça kadar evinde oynadığı son 14 Süper Lig maçında 11 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-lacivertliler, bu başarılı istatistiğe 2-1'lik yenilgiyle nokta koydu. Ülker Stadı'nda 6 maçlık galibiyet serisi de bitmiş oldu.Fenerbahçe, hakem Arda Kardeşler'in yönettiği son 4 maçı kazanamadı ve 3'ünde kırmızı kart gördü. Kayseri (0-1), Konyaspor (0-1) ve Giresun (1-2) karşılaşmalarında 10 kişi kalan Kanarya, 11 oyuncuyla bitirse de Beşiktaş (1-1) karşılaşmasında da puan kaybı yaşadı.Uzun bir aradan sonra mağlup olan Fenerbahçeli futbolculara taraftarlarından büyük destek geldi. Son düdüğün ardından sarı-lacivertli futbolseverler, oyuncuları tribüne çağırarak "Yenilsen de yensen de bu taraftar seninle" tezahüratları yaparak alkışladı.