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Giriş Tarihi: 13.11.2022

Enner Valencia rekorla Katar’a gidiyor

UĞUR ÇEM
Enner Valencia rekorla Katar’a gidiyor
Yaşadığı gribal enfeksiyon nedeniyle son iki idmana katılmayan Enner Valencia, karşılaşma öncesi toparlanıp oynamak istediğini söyleyince, 11'de görev aldı ve penaltıdan ağları havalandırıp kendi kariyer rekorunu kırdı. Bu sezon 12. lig maçında 13. kez ağları bulan deneyimli oyuncu, en golcü lig dönemine imza attı. 2020-21'de Fenerbahçe'de 12 gol kaydeden Valencia, 2013-14'te Pachuca ile aynı sayıya ulaşmıştı. 33 yaşındaki futbolcu, Katar'daki Dünya Kupası'nda ülkesi Ekvador ile boy gösterecek.

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Bu sezon Süper Lig'deki 6. penaltı golünü Giresunspor'a atan Enner Valencia, beyaz noktadan ligdeki diğer 18 takımın tamamından daha fazla gol sevinci yaşadı.

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Fenerbahçe taraftarı, teknik direktör Jorge Jesus için Giresunspor maçında özel hazırlık yaptı. Karşılaşma öncesi deneyimli hocaya sevgi gösterisinde bulunan sarı-lacivertli futbolseverler, tribünde üzerinde Jesus'un fotoğrafının bulunduğu dev bir pankart açtı. Portekizce, "Her zaman birlikteyiz Jorge Jesus" yazısı yer aldı.

14. KEZ KAPALI GİŞE
Fenerbahçeli taraftarlar, Giresunspor maçına büyük ilgi gösterdi. Bu sezon Ülker Stadyumu'nda oynanan 14. karşılaşma da ful çekti. Mücadeleyi 45 bine yakın futbolsever tribünden takip etti.

'İYİ OYNADIĞIMIZ GERÇEĞİ DEĞİŞMEZ'
Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Deneyimli hoca, "Kötü gidişatımız vardı. Son 2-3 hafta toparladık. Burada kazanmak kolay değil. Rakibin 10 kişi kalması işimize geldi. Ama bu, çok iyi oynadığımız gerçeğini değiştirmez. Zor şartlar altında çalışıyoruz, sıkıntı çekiyoruz. Kampa gidiyoruz, nereye olduğu bile belli değil. Bu galibiyet bize moral verdi" dedi.

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Enner Valencia rekorla Katar’a gidiyor
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