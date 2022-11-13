Fatih Karagümrük evinde Gaziantep FK’yi ağırlıyor | Maç başladı

Spor Toto Süper Lig 'in 14. hafta maçında VavaCars Fatih Karagümrük'le Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Andrea Pirlo ve öğrencileri sahasında kazanarak araya moralli girmek istiyor. Ligde oynadığı son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Gaziantep FK de rakibini yenip galibiyet hasretine son vermek amacında...
FATİH KARAGÜMRÜK 0 - 0 GAZİANTEP FK (İlk yarı oynanıyor)
İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Dresevic, Borini, Colley, Jimmy Durmaz, Lawrence, Ozdoev, Salih, Kouassi, Baniya
Gaziantep FK: Günay, Arda, Ertuğrul, Toşça, Kitsiou, Hanousek, Jevtovic, Merkel, Maxim, Sagal, Figueiredo