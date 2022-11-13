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Giriş Tarihi: 13.11.2022 14:15

Fatih Karagümrük evinde Gaziantep FK'yi ağırlıyor | Maç başladı

Fatih Karagümrük evinde Gaziantep FK’yi ağırlıyor | Maç başladı

Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maçı oynanıyor. İki takım da Dünya Kupası arası öncesi kazanarak moral bulmak amacında.... Maç öncesi Gaziantep ligde 15 puanla 11. sırada, Fatih Karagümrük ise 12 puanla 15. sırada yer alıyor. Fatih Karagümrük - Gaziantep maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Spor Toto Süper Lig 'in 14. hafta maçında VavaCars Fatih Karagümrük'le Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Andrea Pirlo ve öğrencileri sahasında kazanarak araya moralli girmek istiyor. Ligde oynadığı son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Gaziantep FK de rakibini yenip galibiyet hasretine son vermek amacında...

FATİH KARAGÜMRÜK 0 - 0 GAZİANTEP FK (İlk yarı oynanıyor)

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İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Dresevic, Borini, Colley, Jimmy Durmaz, Lawrence, Ozdoev, Salih, Kouassi, Baniya
Gaziantep FK: Günay, Arda, Ertuğrul, Toşça, Kitsiou, Hanousek, Jevtovic, Merkel, Maxim, Sagal, Figueiredo

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Fatih Karagümrük evinde Gaziantep FK'yi ağırlıyor | Maç başladı
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