Fenerbahçe bizi motive etti

Teknik direktörlük kariyerinde ilk kez 7 farklı galibiyet elde eden Okan Buruk, bu kez final vuruşlarından sonuç aldıklarını söyledi. Buruk, "Ligin en iyi takımlarından birine karşı oynadık. Bizim bir oyunumuz var ve onun üzerinden gittik.Maç öncesi F.Bahçe'nin 3 puan kaybetmesi de bizim için ayrı motivasyon oldu. Kısa vadeli puan farkı açılsa da hiçbir şeyin bitmeyeceğini veDünya Kupası dönüşünde daha hazır geleceğiz. Dünya Kupası'na Türkiye'de en çok oyuncu gönderen takımız. 5 oyuncumuzu soyunma odasında yolcu ettik" dedi.76. dakikada sarı kart gören Fernando Muslera cezalı duruma düştü. Milli takımı ile Dünya Kupası'na katılacak olan Uruguaylı file bekçisi, kupa dönüşü İstanbulspor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada sahaya çıkamayacak.Golüyle farkı açan Mertens, maçın ardından şunları söyledi: "Çok iyi oynadık, 7-0 büyük bir skor farkı. Ancak takımlar arasındaki fark o kadar değildi. 3'te 3 yaptığımız için ayrıca mutluyuz.Yeni 13 oyuncu var. Geçen sene 13. bitirdik. Kendimizi geliştirdikçe, çok daha iyi oynayacağız."Bu sezon karşılaşmaların ilk yarılarında toplamda sadece 2 gol yiyerek ligin en iyisi olan Başakşehir'e G.Saray dün 45 dakikada 3 gol birden attı.