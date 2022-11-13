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Giriş Tarihi: 13.11.2022

Fenerbahçe bizi motive etti

MEHMET ÖZCAN
Fenerbahçe bizi motive etti

Okan Buruk: “Kısa vadeli puan farkı açılsa da hiçbir şeyin bitmeyeceğini söylüyorduk”

Teknik direktörlük kariyerinde ilk kez 7 farklı galibiyet elde eden Okan Buruk, bu kez final vuruşlarından sonuç aldıklarını söyledi. Buruk, "Ligin en iyi takımlarından birine karşı oynadık. Bizim bir oyunumuz var ve onun üzerinden gittik. Önde baskıları doğru yaptık. Bugüne kadar çok gol kaçırıyorduk, bu kez attık. Maç öncesi F.Bahçe'nin 3 puan kaybetmesi de bizim için ayrı motivasyon oldu. Kısa vadeli puan farkı açılsa da hiçbir şeyin bitmeyeceğini ve oyun olarak iyi durumda olduğumuzu hep söylüyorduk. Dünya Kupası dönüşünde daha hazır geleceğiz. Dünya Kupası'na Türkiye'de en çok oyuncu gönderen takımız. 5 oyuncumuzu soyunma odasında yolcu ettik" dedi.

MUSLERA CEZALI
76. dakikada sarı kart gören Fernando Muslera cezalı duruma düştü. Milli takımı ile Dünya Kupası'na katılacak olan Uruguaylı file bekçisi, kupa dönüşü İstanbulspor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada sahaya çıkamayacak.

'KENDİMİZİ GELİŞTİRİYORUZ'
Golüyle farkı açan Mertens, maçın ardından şunları söyledi: "Çok iyi oynadık, 7-0 büyük bir skor farkı. Ancak takımlar arasındaki fark o kadar değildi. 3'te 3 yaptığımız için ayrıca mutluyuz. Hâlâ çalışmamız gereken şeyler var. Yeni 13 oyuncu var. Geçen sene 13. bitirdik. Kendimizi geliştirdikçe, çok daha iyi oynayacağız."

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Bu sezon karşılaşmaların ilk yarılarında toplamda sadece 2 gol yiyerek ligin en iyisi olan Başakşehir'e G.Saray dün 45 dakikada 3 gol birden attı.

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Fenerbahçe bizi motive etti
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