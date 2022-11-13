Fenerbahçelileri atmak kolay!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, maçın ardından hakem Arda Kardeşler'e tepki gösterdi. Portekizli hoca, "Yine 1 kişi eksik kaldık. Fenerbahçe oyuncularını atmak kolay! Bugün (dün) kırmızı kart gösteren hakem, Konya maçında da Valencia'yı atmıştı.Ligde iki, bir de Şampiyonlar Ligi elemesinde toplam 3 yenilgimiz var ve hepsinde kırmızı kart görüp 10 kişi kaldık.diye konuştu.Sezonun ilk bölümünde yoğun bir trafik yaşadıklarını kaydeden Jorge Jesus, "Süper Lig'de bizim kadar resmi maç oynayan başka bir takım yok. Takımımızda ciddi şekilde artan yorgunluklar var. 25-26 karşılaşma yaptık. Bunun da bedelini ne yazık ki sakatlıklarla ödüyoruz. Dünya Kupası arası Fenerbahçe'ye çok iyi gelecek" ifadesini kullandı.Fenerbahçe'nin büyük beklentilerle transfer ettiği Joao Pedro, dün Kadıköy'de oynanan Giresunspor maçında rakibine yaptığı sert müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızıyla oyun dışı kaldı.Konyaspor ve Sivasspor maçlarında da Valencia ve Batshuayi takımlarını yalnız bırakmıştı. Fenerbahçe bu karşılaşmalarda 2 yenilgi ve 1 galibiyet alarak kazanabileceği 9 puanın 6'sını kaybetti. Şampiyonlar Ligi elemesinde Dinamo Kiev mücadelesinde de eksik kalan Kanarya, Devler Arenası'na veda etti.