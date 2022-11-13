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Giriş Tarihi: 13.11.2022

Fenerbahçelileri atmak kolay!

Fenerbahçelileri atmak kolay!

Hakem Arda Kardeşler’e tepki gösteren Jesus, “Pedro’ya kırmızı kart gösteren hakem, Konya maçında da Valencia’ya aynısını yapmıştı. F.Bahçe oyuncularını atmak kolay” dedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, maçın ardından hakem Arda Kardeşler'e tepki gösterdi. Portekizli hoca, "Yine 1 kişi eksik kaldık. Fenerbahçe oyuncularını atmak kolay! Bugün (dün) kırmızı kart gösteren hakem, Konya maçında da Valencia'yı atmıştı. Ama hâlâ lideriz. Ligde iki, bir de Şampiyonlar Ligi elemesinde toplam 3 yenilgimiz var ve hepsinde kırmızı kart görüp 10 kişi kaldık. Bu da gösteriyor ki bizim bir maçta mağlup olabilmemiz için ancak bir kişi eksik oynamamız gerekiyor" diye konuştu.

ARA İYİ GELECEK
Sezonun ilk bölümünde yoğun bir trafik yaşadıklarını kaydeden Jorge Jesus, "Süper Lig'de bizim kadar resmi maç oynayan başka bir takım yok. Takımımızda ciddi şekilde artan yorgunluklar var. 25-26 karşılaşma yaptık. Bunun da bedelini ne yazık ki sakatlıklarla ödüyoruz. Dünya Kupası arası Fenerbahçe'ye çok iyi gelecek" ifadesini kullandı.

KIRMIZI FATURA!
Fenerbahçe'nin büyük beklentilerle transfer ettiği Joao Pedro, dün Kadıköy'de oynanan Giresunspor maçında rakibine yaptığı sert müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızıyla oyun dışı kaldı. Sarı-lacivertliler, bu sezon Süper Lig'de üçüncü kez kızardı. Konyaspor ve Sivasspor maçlarında da Valencia ve Batshuayi takımlarını yalnız bırakmıştı. Fenerbahçe bu karşılaşmalarda 2 yenilgi ve 1 galibiyet alarak kazanabileceği 9 puanın 6'sını kaybetti. Şampiyonlar Ligi elemesinde Dinamo Kiev mücadelesinde de eksik kalan Kanarya, Devler Arenası'na veda etti.

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Fenerbahçelileri atmak kolay!
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