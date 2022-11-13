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Giriş Tarihi: 13.11.2022 12:11 Son Güncelleme: 13.11.2022 12:25

Galatasaray'da Yunus Akgün neden kadro dışı kaldı?

SPOR SERVİSİ
Galatasaray’da Yunus Akgün neden kadro dışı kaldı?

Galatasaray'da Yunus Akgün bu sezon ilk kez 21 kişilik kadroya alınmadı. Teknik direktör Okan Buruk, "Beklentimiz daha iyi bir Yunus. Kendisine değer veriyoruz, güveniyoruz. İnancımız devam ediyor. Süper Lig'e verilecek aradan sonra formayı almak için büyük çabalar sarf edecektir" dedi.

Galatasaray'da Yunus Akgün bu sezon ilk kez 21 kişilik kadroya alınmadı. İlk 8 haftada üst üste ilk 11'de forma giyen Yunus, Kayserispor maçında yedek kulübesine çekilmiş, daha sonra süre dahi alamamaya başlamıştı. Genç oyuncu, son olarak maç kadrosunun da dışında kaldı.

Teknik direktör Okan Buruk konuyla ilgili olarak, "Beklentimiz daha iyi bir Yunus. Kendisine değer veriyoruz, güveniyoruz. İnancımız devam ediyor. Süper Lig'e verilecek aradan sonra formayı almak için büyük çabalar sarf edecektir" ifadelerini kullandı.

Cimbom'da Yunus'un yanı sıra Yusuf Demir, sakat Mathias Ross ve Van Aanholt da 21 kişilik kadro içerisinde yer almadı.

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Galatasaray'da Yunus Akgün neden kadro dışı kaldı?
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