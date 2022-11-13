Giresun’dan olay paylaşım

Fenerbahçe filelerini iki kez sarsan Giresunsporlu Borja Sainz, bu sezon 4. golünü kaydederken, bunların tamamını zirveye oynayan takımlara karşı attı. İspanyol futbolcu, Galatasaray'ı yıkarken Adana Demir'iavlamıştı. Fenerbahçe'nin de galibiyet serisinenokta koydu. Bu arada Giresunspor Kulübü karşılaşma sonrası sosyal medyadan, "Tatbikatdeğil, gerçek" paylaşımıyla galibiyeti kutladı.
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Giresunspor bu sezonki 4 galibiyetini de İstanbul takımlarına karşı aldı. Galatasaray'ı ve Kasımpaşa'yı 1-0 yenen Karadeniz ekibi, İstanbulspor'u 3-2 devirirken Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.