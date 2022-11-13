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Giriş Tarihi: 13.11.2022

Giresun’dan olay paylaşım

Giresun’dan olay paylaşım
Fenerbahçe filelerini iki kez sarsan Giresunsporlu Borja Sainz, bu sezon 4. golünü kaydederken, bunların tamamını zirveye oynayan takımlara karşı attı. İspanyol futbolcu, Galatasaray'ı yıkarken Adana Demir'i avlamıştı. Fenerbahçe'nin de galibiyet serisine nokta koydu. Bu arada Giresunspor Kulübü karşılaşma sonrası sosyal medyadan, "Tatbikat değil, gerçek" paylaşımıyla galibiyeti kutladı.

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Giresunspor bu sezonki 4 galibiyetini de İstanbul takımlarına karşı aldı. Galatasaray'ı ve Kasımpaşa'yı 1-0 yenen Karadeniz ekibi, İstanbulspor'u 3-2 devirirken Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

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Giresun’dan olay paylaşım
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