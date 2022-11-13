Kayserispor’un konuğu Konyaspor | Kayseri’de ilk gol geldi

Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor-Konyaspor maçı oynanıyor. Son 8 maçta yalnızca 1 mağlubiyet alan Kayserispor çıkışını sürdürmek istiyor. 5 haftadır kazanamayan Konyaspor da galibiyet hasretine son vermek amacında... Maç öncesinde Kayserispor ligde topladığı 23 puanla 5, Konyaspor ise 21 puanla 8. sırada bulunuyor. Kayserispor-Konyaspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...
KAYSERİSPOR 1 - 0 KONYASPOR (İlk yarı oynanıyor)
8' Hosseini
İLK 11'LER
Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Mensah, Kemen, Emrah, Thiam, Gavranovic
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Paz, Soner, Amir, Michalak, Bytyqi, Diouf