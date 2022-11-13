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Giriş Tarihi: 13.11.2022 11:48 Son Güncelleme: 13.11.2022 11:57

Mahmut Tekdemir'in eşinden Galatasaray için olay sözler! "Biz sizi o sahaya gömeriz"

Mahmut Tekdemir’in eşinden Galatasaray için olay sözler! Biz sizi o sahaya gömeriz

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'i 7-0 mağlup etti. Başakşehir kaptanı Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir maçın ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımla Sarı-Kırmızılılar'a tepki gösterdi.

Galatasaray'ın deplasmanda 7-0 kazandığı Medipol Başakşehir maçı sonrası Başakşehir kaptanı Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir, sosyal medya hesabından çok konuşulacak ifadeler kullandı. Eda Tekdemir, Galatasaray camiasına şu sözlerle tepki gösterdi:

Keser döner, sap döner. Gün gelir hesap döner. Bu da böyle biline... Ama kapımı çalan, tıklayan... O aciz aslan parçaları etrafımda kedi yavruları. Bir şey demiyorum. 7 ile siz sevinin. Tabi biz sizin için çok büyük bir rakibiz. Ama keser döner, sap döner. Biz sizi o sahaya gömeriz.

Sabah ola hayrola demiş büyüklerimiz. Ben de diyorum ki; lig çok uzun. Sabah ola hayrola... Bu arada arkadaşlar heyecan yapmayın. Dedim ya aslan parçaları etrafımda kedi yavruları dediğim benim soframdan nemalanan pislikler, benden bilet dilenen, işte misal veriyorum camia için çırpınan, onu bunu tanıyayım modunda gezen tipler var ya bir tanesi cevap yazamadı ama çok desteklerinizi aldım teşekkür ediyorum.

Bu saatten sonra Galatasaray'ın tek rakibi bizmişiz. Çok mutlu oldum. Çünkü ancak biz rakip olabiliriz. Benim de bu saatten sonra tek rakibim Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, en kötü Sivasspor arkadaşlar.

Bana gerçek hesabıyla yazamayan arkadaşlar... Çoluk çocuk bulup, gerçekten de gencecik çocuklar... Bilmiyorum kendi hesapları da olabilir...

Bir insanın 10 tane, 15 tane hesabı olabilir. Çünkü gayet normal. Adamların işi bu. Boşbeleşlik. Ama diyorum ya herkesin IP'sini ayrı alırım. Ayrı görüşürüz. O yüzden arkadaşlar, benim soframdan nemalananlara lafım. Camialara değil. Üstüne alınan varsa da yapabileceğim hiçbir şey yok.

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Mahmut Tekdemir'in eşinden Galatasaray için olay sözler! "Biz sizi o sahaya gömeriz"
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