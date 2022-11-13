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Giriş Tarihi: 13.11.2022 15:29 Son Güncelleme: 13.11.2022 15:45

Rayo Vallecano ile Villarreal, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakibi olacak

Rayo Vallecano ile Villarreal, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakibi olacak

La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano ile Villarreal, 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilecek arada Fenerbahçe ve Galatasaray ile İstanbul'da hazırlık maçı yapılacağını açıkladılar.

İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano ve Villarreal, Dünya Kupası arasında Türkiye'ye geliyor.

Rayo Vallecano'dan yapılan açıklamada, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilecek arada Fenerbahçe ve Galatasaray ile İstanbul'da hazırlık maçı yapılacağı belirtildi. Fenerbahçe ile oynanacak maçın 30 Kasım'da Ülker Stadyumu'nda, Galatasaray ile oynanacak maçın ise 3 Aralık'ta Nef Stadyumu'nda oynanacağı açıklandı.

Villarreal Kulübü ise 3 Aralık'ta yine Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile, 6 Aralık'ta ise Nef Stadyumu'nda Galatasaray ile karşılaşılacağını açıkladı. Türkiye'yi, "değerlendirilmesi gereken bir pazar" olarak niteleyen iki takım, İstanbul'daki maçların Fenerbahçe ve Galatasaray ile olması sebebiyle ayrı bir ayrı bir heyecan yaşandığını belirtti.

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Rayo Vallecano ile Villarreal, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakibi olacak
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