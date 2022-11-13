Rayo Vallecano ile Villarreal, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakibi olacak

Villarreal Kulübü ise 3 Aralık'ta yine Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile, 6 Aralık'ta ise Nef Stadyumu'nda Galatasaray ile karşılaşılacağını açıkladı. Türkiye'yi, "değerlendirilmesi gereken bir pazar" olarak niteleyen iki takım, İstanbul'daki maçların Fenerbahçe ve Galatasaray ile olması sebebiyle ayrı bir ayrı bir heyecan yaşandığını belirtti.