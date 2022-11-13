Sakatlıklar bezdirdi!

Beşiktaş’ta adale ağrısı olan Saiss de Antalya maçında yok. Siyah-beyazlılarda Ghezzal, Masuaku, Josef ve Rosier'in yokluğu sıkıntı yaratırken eksiklere katılan son futbolcu Romain Saiss oldu. Faslı stoperin yerine bugün Welinton ilk 11'de yer alacak
Beşiktaş, Valerien İsmael döneminde yapılan ağır yüklemelerin bedelini ödemeye devam ediyor… Siyah-beyazlı ekipte, sezon başından bu yana 14 futbolcu sakatlanırken, Antalyaspor maçı öncesi bir kötü haber de Romain Saiss'ten geldi. Bu sezon ikincikez adale problemiyaşayan Faslıyıldız, bu akşam VodafonePark'ta oynanacak karşılaşmanınkadrosunda yer almadı.
ŞENOL GÜNEŞ'İ SIKINTI BASTI
Arthur Masuaku, Josef deSouza, Rachid Ghezzal ve ValentinRosier'den sakatlıklarınedeniyle yararlanamayacakolan Şenol Güneş'i, Saiss'ten gelenkötü haber iyice sıkıntıyasoktu. 32 yaşındaki futbolcununyokluğunda ise Welinton'a şansdoğdu. Brezilyalı oyuncunun,Antalyaspor karşısında Saiss'inyerine sağ stoper olarak görevyapacağı belirtildi. İsmael dönemindede pek fazla tercih edilmeyenWelinton, bu sezon 1'ikupa, 1'i de lig olmak üzere sadece2 karşılaşmada ter döktü.
3
Romain Saiss'in bugünkü Antalyaspor karşılaşmasıyla birlikte kaçırdığı maç sayısı 3 olacak.
İŞTE KARTAL'IN SAKATLIK RAPORU
Romain Saiss: Adale sakatlığı (2 kez).
N'Koudou: Uyluk gerilmesi.
Ghezzal: Ayak parmağında yırtık, adale sakatlığı.
Weghorst: Kasık sakatlığı.
Emrecan Uzunhan: Adale sakatlığı.
Welinton: Adale sakatlığı, akciğer iltihabı.
Josef de Souza: Diz menisküsü.
Atiba: Ayak bileğinden sakatlık.
Salih Uçan: Kasık sakatlığı.
Dele Alli: Uyluk gerilmesi.
Nathan Redmond: Elinde kırık.
Rosier: Ayak bileğinde şiş.
Umut Meraş: Adale ağrısı.
Arthur Masuaku: Diz kıkırdağında ağrı.