Son dakika Galatasaray haberleri: Usta yazardan Galatasaray'a övgüler! "Kusursuz, sürklase bir futbol..."

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda ligin en az gol yiyen takımlarından biri olan Başakşehir'i 7-0'lık skorla mağlup ederek tarihi bir maç oynadı. Başakşehir ise kulüp tarihinin en ağır mağlubiyetini alarak herkesi şoka uğrattı. Emre Belözoğlu maçın ardından oyuncularının seviyesini gördüklerini ifade ederek eleştirilerde bulundu.
Başakşehir - Galatasaray maçının ardından SABAH Spor'un usta kalemleri Erman Toroğlu, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Ahmet Çakar çok çarpıcı sözler kaleme aldı.
ERMAN TOROĞLU: GALATASARAY RÜŞTÜNÜ İSPAT ETTİ
Dün gece Medipol Başakşehir karşısında bu sezonun en iyi Galatasaray'ı vardı sahada. Sarı-kırmızılıların zaten bireysel olarak iyi bir kadroları var. Ama henüz takım olmamışlardı. Dün gece takım olma rüştünü de ispat ettiler. Fenerbahçe'nin mağlubiyeti onları daha da kamçılamış. Her şeyiyle Galatasaray iyi futbol oynadı. Takımda sırıtan bir oyuncu yoktu. Yardımlaşma üst düzeydi. Çok iyi baskı yaptılar. Fizik olarak da iyi duruma gelmişler. Hayliyle de Medipol Başakşehir gibi bir takıma tonla gol attılar.
"TÜRK FUTBOLU BÖYLE BİR MÜCADELEYİ ÇOK ÖZLEDİ"
Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan da maçı iyi yönetti. Ortaya müthiş bir skor çıktı. İnşallah Galatasaray da Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'ndan sonra bu futbolu oynamayı sürdürür ve Süper Lig liderliği için güzel bir mücadele olur. Türk futbolu böyle bir mücadeleyi çok özledi. Zemin iyi olunca futbolcuların kalitesi de ortaya çıkıyor ve futbol keyifli oynanıyor.
LEVENT TÜZEMEN: KARTLAR YENİDEN DAĞITILACAK
Okan Buruk oyun planını, "Başakşehir top senin, goller benim olsun" anlayışı üzerine yapınca Galatasaray zor deplasmanı "Gol şov" yaparak kazandı. Kimsenin hesap etmediği 7 gollü gövdeli zaferi Galatasaray kazanırken topu Başakşehir'e bırakıp takım savunmasını çok akıllı yaptı, rakipten kazandığı topları Kerem ve Rashica ile hücuma hızlı taşıdı. Özellikle üç gole imza atan yani "Hat-trick" yapan Kerem maç boyu kabına sığamadı ve Okan Hoca'nın güvenini boşa çıkarmadı.
"ICARDI'NİN ATTIRDIĞI GOL SIK GÖRMEDİĞİMİZ BİR KALİTEDEYDİ"
İcardi'nin akıllı bir pasla Kerem'e attırdığı gol sahalarda sık görmediğimiz bir kalitedeydi. Torreira orta alanda basit top oynamayı hiç bırakmadı, hücuma çıktı, penaltı yaptırdı. Oliveira sıkışık oyunda ayağındaki topları hep ters kanada taşıdı. Boey ile önce Emre sonra Kazımcan Başakşehir'in kanatlardan Münir ve Traore ile planladığı hızlı ataklar için gereken alanları bırakmadı.
İcardi'nin keyifi yerindeydi. Arjantinli yıldız maç boyu çok çalıştı, önde rakip savunmaya baskı uyguladı ve mükemmel kullandığı penaltıda vuruşu tam üst doksana yaptı. Galatasaray'ın daha az topa sahip olduğu oyunda Mertens futbolunu güzel bir golle süsledi. Abdülkerim ile Nelsson riske girmeden oynadı.
"MÜKEMMEL BİR TAKIM SAVUNMASI ORTAYA ÇIKTI"
Galatasaray'da her oyuncu taşın altına elini sokunca ortaya mükemmel bir takım savunması çıktı. Başakşehir, Avrupa maçları dahil ligde oyun anlamında hiç bu kadar etkisiz kalmamıştı. Galatasaray'ın Başakşehir gibi gövdeli bir takıma karşı kazandığı 7 gollü zaferi iki açıdan okumalıyız. 1- Şampiyonluk kartları şimdi yeniden karılacak. 2- Okan Buruk'un altını oymaya çalışanlar kafalarını kuma gömecekler.
BÜLENT TİMURLENK: SÜRKLASE...
Ligde 12 haftada üçü geçen hafta olmak üzere sadece 8 gol yiyen Başakşehir deplasmanına "çok kaçıran" takım unvanıyla geliyorsanız beraberinizde bir başka futbol gerçeğini de getirmişsinizdir: "Bu G.Saray bir gün fena patlayacak ve kaçanlardan daha kolaylarıyla rakibi hezimete uğratacak." Bunun Belözoğlu'nun takımına karşı olmasını beklemek fazla naiflik ve kötü analiz gerektirirdi ama futbol böyle…
"OKAN BURUK DERSİNİ İYİ ÇALIŞMIŞTI"
Derbiyi kazanıp sırtındaki yükü atan ve G.Saray teknik direktörü olmanın iç hesaplaşmasını yapan Buruk, dersini iyi çalışmıştı. Rakipte Mahmut ve Biglia sakatlıktan dönüyor ve ligin en fazla topa sahip olan takımı, Avrupa mesaisi sonrasında temposunda sorun yaşıyordu. Doğru teşhis doğru tedaviyi getirir. Belözoğlu, dönenlerin tecrübesine güvendi ama dün iki kanadı G.Saray tarafından imha edildi. Kayıp göbeğiyle kariyerinin en ağır mağlubiyetini aldı.
"KUSURSUZ, SÜRKLASE EDEN BİR FUTBOL"
Abdülkerim, oyuna sonradan giren Kazımcan, ikinci golde presiyle penaltıyı getiren Torreira, maestro kıvamında oynayan Oliveira, biraz güçsüz görünse de penaltıyı getiren asisti yapan Mertens, sağ kanatta ilk yarıda savunmayı sağlam yapıp 2. yarıda zincirlerini koparan Rashica, santrfor nasıl oynamalı dersini derbiden sonra bir kez daha veren ve asistiyle Guti'ye selam yollayan İcardi ve oyun disiplininin kopmadığı zaman ne kadar önemli olduğunu hatırlayan Kerem…
Kusursuz, sürklase eden bir futbol… Kayseri deplasmanında "o futbolu" oynayan G.Saray, dün "bu futbolu" oynayarak puan farkını ikiye indirdiği yarışta taraftarlarına Dünya Kupası arasına giderken sağlam senaryolu bir dizinin muhteşem sezon finalini yaşattı adeta… Kim ikinci sezonu merak etmez ki!
AHMET ÇAKAR: ARTIK LİG YENİDE BAŞLIYOR
Galatasaray dün geceki muhteşem skorlu Medipol Başakşehir galibiyetinden sonra 'Ben geri döndüm' mesajını verdi. Aslında hiç kimsenin karşılaşma öncesi aklına gelemeyecek bir skor ortaya çıktı. Bunun çok basit bir nedeni var… Sarı-kırmızılı tüm oyuncuların mükemmel, Başakşehirlilerin ise belki de tarihinin en kötü performansını ortaya koyması. Kerem Aktürkoğlu hat-trick yaptı, İcardi golünü attı, mükemmel asistlerini yaptı. Torreira her geçen gün daha iyi oluyor.
"ATİLLA KARAOĞLUNA KUSURSUZ BİR MAÇ YÖNETTİ"
Sonuç olarak nerede 5-6 hafta önceki Galatasaray, nerede iki haftadır mükemmel oynayan Galatasaray! Görünen o ki Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası sonrası yukarıda da belirttiğim üzere lig yeniden başlıyor. Fenerbahçe favoriydi ama sadece puan farkının kapanmasından dolayı değil Galatasaray'ın performansının yükselmesi nedeniyle sarı-kırmızılılar da en az sarı-lacivertliler kadar favori izlenimi veriyor. Dün hakemler iyiydi. Atilla Karaoğlan kusursuz maç yönetti. Aslında 7-0'lık maçta da hakem ne kadar hata yapar, o da kolay değil!