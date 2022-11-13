Son dakika Galatasaray haberleri: Usta yazardan Galatasaray'a övgüler! "Kusursuz, sürklase bir futbol..."

Kusursuz, sürklase eden bir futbol… Kayseri deplasmanında "o futbolu" oynayan G.Saray, dün "bu futbolu" oynayarak puan farkını ikiye indirdiği yarışta taraftarlarına Dünya Kupası arasına giderken sağlam senaryolu bir dizinin muhteşem sezon finalini yaşattı adeta… Kim ikinci sezonu merak etmez ki!

AHMET ÇAKAR: ARTIK LİG YENİDE BAŞLIYOR

Galatasaray dün geceki muhteşem skorlu Medipol Başakşehir galibiyetinden sonra 'Ben geri döndüm' mesajını verdi. Aslında hiç kimsenin karşılaşma öncesi aklına gelemeyecek bir skor ortaya çıktı. Bunun çok basit bir nedeni var… Sarı-kırmızılı tüm oyuncuların mükemmel, Başakşehirlilerin ise belki de tarihinin en kötü performansını ortaya koyması. Kerem Aktürkoğlu hat-trick yaptı, İcardi golünü attı, mükemmel asistlerini yaptı. Torreira her geçen gün daha iyi oluyor.