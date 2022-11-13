Son dakika haberi: Miguel Crespo A Milli Takımı seçebileceğini söylemişti! Stefan Kuntz sessizliğini bozdu...

"Teknik direktörlerle aramız genel olarak çok iyi. Onları yaptıkları işi çok beğeniyorum. Jesus'la daha çok görüşme nedenlerimden biri, şu andaki kadroya Fenerbahçe'den çok oyuncu katılmış olması."

"Burada değinmek istediğim bir konu daha var. Bu dönemde kulüplerin bize oyuncu gönderme zorunluluğu yok. Ama bu konuda bir talep gelmedi. Herkes gönderdi. Bu hususta çok teşekkür ederim."