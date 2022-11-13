Süper Lig’de İstanbulspor’un konuğu Hatayspor!

Spor Toto Süper Ligi'nde 14. haftada İstanbulspor ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren zorlu maçta iki takım da 3 puan almak ve üst sıralara yükselmek istiyor. Karşılaşma saat 17.00'da başladı.
CANLI SKOR: İstanbulspor 0-0 Hatayspor
İKİ TAKIMIN İLK 11'İ BELLİ OLDU
İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Ologo, Mehmet, Duhan, Melih, Okan, Rroca, Jetmir, Ethemi, İbrahim
Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Burak, Recep Burak, Adekugbe, Onur, Kaan, Rayan, Ribeiro, Ze Luis, El Kaabi