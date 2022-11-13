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Giriş Tarihi: 13.11.2022 17:01 Son Güncelleme: 13.11.2022 17:07

Süper Lig'de İstanbulspor'un konuğu Hatayspor!

Süper Lig’de İstanbulspor’un konuğu Hatayspor!

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta heyecanı devam ediyor. İstanbulspor evinde Hatayspor'u konuk ediyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede iki takım da 3 puan için mücadele ediyor.

Spor Toto Süper Ligi'nde 14. haftada İstanbulspor ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren zorlu maçta iki takım da 3 puan almak ve üst sıralara yükselmek istiyor. Karşılaşma saat 17.00'da başladı.

CANLI SKOR: İstanbulspor 0-0 Hatayspor

İKİ TAKIMIN İLK 11'İ BELLİ OLDU

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Ologo, Mehmet, Duhan, Melih, Okan, Rroca, Jetmir, Ethemi, İbrahim

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Burak, Recep Burak, Adekugbe, Onur, Kaan, Rayan, Ribeiro, Ze Luis, El Kaabi

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Süper Lig'de İstanbulspor'un konuğu Hatayspor!
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