Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'da Dorukhan Toköz sezonu kapattı
Giriş Tarihi: 13.11.2022 12:07 Son Güncelleme: 13.11.2022 12:33

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz sezonu kapattı

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’da Dorukhan Toköz sezonu kapattı

Dorukhan Toköz, dizinin enfeksiyon kapması nedeniyle bir kez daha bıçak altına yattı. 3 Eylül'de ameliyat olan Trabzonsporlu futbolcunun 6 ayda dönmesi bekleniyordu. Ancak son operasyonla tarih nisan ayının sonuna sarkınca, Dorukhan için sezon erken bitti.

Trabzonspor'un tecrübeli isimlerinden Dorukhan Toköz, ligin 5. haftasında Ümraniyespor deplasmanında sakatlanmıştı. Sol diz ön çapraz bağlarında yaralanma ve menisküs yırtığı meydana gelen milli futbolcuya 3 Eylül tarihinde artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve dış menisküs tamiri uygulanmıştı. Bordo-mavili oyuncunun bu ameliyatın ardından minumum 6 ay süreyle sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

İKİ AY ERTELEDİ
Ancak Dorukhan'ın ameliyat olan sol dizinin enfeksiyon kaptığı ve bu nedenle tekrar operasyon geçirdiği belirtildi. Şubat sonu gibi sahalara dönme ihtimali bulunan 26 yaşındaki futbolcunun, yapılan bu ameliyat sonrası en erken sahalara dönüşünün nisan ayının sonunu bulacağı ve bunun da sezonu tam olarak kapattığı anlamına geldiği ifade edildi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da, Dorukhan'ın durumuna üzülerek, "Maalesef oyuncumuz sezonu kapattı. Çok önemli bir isimden faydalanamayacağız" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sözleşmeliye kadro son durum gelişmeleri 13 Kasım 2022: Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?
PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ 2022: KPSS şartsız 55 bin PTT personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler, kadro ve branş dağılımı nasıl?
EYT SON DURUM 13 KASIM 2022 HABERLERİ: Prime takılanlar olmayacak! EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?
EYT SON DAKİKA: Yürürlük tarihi, şartları ve kapsamı açıklandı! Emeklilikte yaşa takılanlar için müjde geldi
Tarih belli oldu! 2023 Türkiye'nin göklerdeki miladı olacak: MMU yeni bir sayfa açacak
CANLI YAYIN! TOKİ Van kura çekimi isim listesi sorgulama: Van TOKİ kura sonuçları 2022 nasıl ve nereden öğrenilir?
Emekli ve memur zammı 2023 ile 6 tabloda tüm yeni maaş hesapları! Enflasyon farkı ile Ocak zammı ve emekli-memur maaşları ne kadar olacak?
KYK burs ve kredi başvuru tarihleri 2022-2023! GSB ile KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, başladı mı? e devlet KYK burs başvurusu
Bazı telefonlara neden Deprem Anı Ülke Tatbikatı mesajı gelmedi? AFAD Başkanı açıkladı
BERKİN GÖKBUDAK KİMDİR? Aslı Enver'den büyük sürpriz! Aslı Enver’in eşi Berkin Gökbudak ne iş yapıyor, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'da Dorukhan Toköz sezonu kapattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA