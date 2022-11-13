Trabzonspor’da Dorukhan Toköz sezonu kapattı

İKİ AY ERTELEDİ

Ancak Dorukhan'ın ameliyat olan sol dizinin enfeksiyon kaptığı ve bu nedenle tekrar operasyon geçirdiği belirtildi. Şubat sonu gibi sahalara dönme ihtimali bulunan 26 yaşındaki futbolcunun, yapılan bu ameliyat sonrası en erken sahalara dönüşünün nisan ayının sonunu bulacağı ve bunun da sezonu tam olarak kapattığı anlamına geldiği ifade edildi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da, Dorukhan'ın durumuna üzülerek, "Maalesef oyuncumuz sezonu kapattı. Çok önemli bir isimden faydalanamayacağız" dedi.