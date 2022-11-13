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Giriş Tarihi: 13.11.2022

Yunus Akgün kadro dışı!

Yunus Akgün kadro dışı!
Sarı-kırmızılı takımda Yunus Akgün bu sezon ilk kez 21 kişilik kadroya alınmadı. İlk 8 haftada üst üste ilk 11'de forma giyen Yunus, Kayserispor maçında yedek kulübesine çekilmiş, daha sonra süre dahi alamamaya başlamıştı. Genç oyuncu, son olarak maç kadrosunun da dışında kaldı. Teknik direktör Okan Buruk konuyla ilgili olarak, "Beklentimiz daha iyi bir Yunus. Kendisine değer veriyoruz, güveniyoruz. İnancımız devam ediyor. Süper Lig'e verilecek aradan sonra formayı almak için büyük çabalar sarf edecektir" ifadelerini kullandı. Cimbom'da Yunus'un yanı sıra Yusuf Demir, sakat Mathias Ross ve Van Aanholt da 21 kişilik kadro içerisinde yer almadı.

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Adana Demir formasıyla geçen sezonu 9 gol ve 17 asistle bitiren Yunus Akgün, bu sezon 11 resmi maçta sadece 1 asist yapabildi.

HADDİMİZİ BİLDİRDİLER
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, maçın ardından itirafta bulundu. Belözoğlu, "Öyle zor maç falan olmadı. Galatasaray'ı ve Okan hocayı tebrik ediyorum. Oyuncularımızın seviyesini bize gösterdiler. Onlara teşekkür ediyorum. Haddimizi bilmemiz gerektiğini gösteren net bir maç oldu" dedi. Oyun içinde baskıya karşılık veremediklerini de vurgularken, "Sorumlusu benim. Hem oyuncuların hem de bizim almamız gereken dersler var" ifadelerini kullandı.

EMRE TAŞDEMİR ŞOKU
Galatasaray'da maça 11'de başlayan Emre Taşdemir sakatlık yaşadı. Mücadeleye devam edemeyen Taşdemir'in yerine 23. dakikada Kazımcan Karataş girdi. Emre'nin durumunun bugün yapılacak kontroller sonrası netlik kazanacağı belirtildi.

MORUTAN YÜKSELİŞTE
Galatasaray'ın Pisa'ya kiralık olarak gönderdiği Morutan, 1-1 biten Cagliari maçında takımının tek golünü kaydetti. 23 yaşındaki futbolcu, Serie B'de çıktığı 11 maçta 4 kez fileleri sarsarken 3 de asist yaptı. Rumen yıldız, bir önceki hafta Cosenza'ya karşı da ağları 2 kez havalandırmıştı.

BAŞKANLAR BİRLİKTE İZLEDİ
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ protokol tribününde birlikte oturdu.

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Yunus Akgün kadro dışı!
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