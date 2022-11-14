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Giriş Tarihi: 14.11.2022

Attila Szalai gibisi yok

Attila Szalai gibisi yok
Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, şu ana kadar makine gibi çalıştı... Sarı-lacivertlilerin bu sezon çıktığı 25 karşılaşmanın tamamında oynayan 24 yaşındaki futbolcu, 2 bin 200 dakika görev yaptı ve bu alanda takımın lideri konumuna geldi. 1 gol, 1 asistle Fenerbahçe'ye katkı veren başarılı savunmacı, Dünya Kupası arasına en çok sevinen isimlerden birisi oldu.

'BENİ AŞAĞI ÇEKMEYECEK'
GIRESUNSPOR maçında gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan ve alınan yenilgide pay sahibi olan Joao Pedro, sosyal medyadan bir açıklama yaptı. 30 yaşındaki forvet, "Takımımı yalnız bıraktığım için üzgünüm. Bu kötü günün sorumluluğu bana ait. Bunu unutmayacağım ama beni aşağı çekmesine de izin vermeyeceğim. Ben kolay pes etmem. Asla vazgeçmeyeceğimden emin olabilirsiniz" ifadesini kullandı.

FALCAO İSTANBUL'A GELIYOR
La Liga takımlarından Rayo Vallecano, Dünya Kupası arasında Türkiye'de Galatasaray ve Fenerbahçe ile olmak üzere iki hazırlık mücadelesi yapacağını duyurdu. G.Saray'ın eski oyuncusu Falcao'nun formasını giydiği İspanyol ekibi, 30 Kasım'da F.Bahçe, 3 Aralık'ta ise G.Saray ile kozlarını paylaşacak. Rayo Vallecano böylece tarihinde ilk kez Türkiye'de Türk takımlarıyla karşılaşmış olacak.

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Attila Szalai gibisi yok
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