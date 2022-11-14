İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama nedeniyle Vodafone Park'ta bu akşam oynanması gereken Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor maçını ileri bir tarihe erteledi.



TFF'den yapılan açıklama şöyle;



"İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrasında TFF Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirme sonucunda, Vodafone Park'ta bu akşam saat 20.00'de oynanması gereken Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını ileri bir tarihe ertelemiştir.



Milletimizi büyük bir üzüntüye boğan bu acı olay sonrasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."