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Giriş Tarihi: 14.11.2022 16:15

Beşiktaş, Dünya Kupası arasında 9 gün izin yapacak

AA
Beşiktaş, Dünya Kupası arasında 9 gün izin yapacak

Beşiktaş, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası için liglere verilen arada 9 gün izin yapacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı ekip, ligin diğer yarısı için hazırlıklarına 24 Kasım Perşembe günü saat 16.00'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak. Siyah-beyazlı ekibin kamp programı ise daha sonra açıklanacak.

DİVAN KURULU 3 ARALIK'TA
Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu 2022 Yılı 3. Olağan Toplantısı 3 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, toplantı 10.30'da Vodafone Park Güney Tribünü Deniz Tarafı Tarihi Kapı Girişi Toplantı Alanı'nda yapılacak.

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Beşiktaş, Dünya Kupası arasında 9 gün izin yapacak
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