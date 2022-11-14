Beşiktaş, Dünya Kupası arasında 9 gün izin yapacak

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı ekip, ligin diğer yarısı için hazırlıklarına 24 Kasım Perşembe günü saat 16.00'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak. Siyah-beyazlı ekibin kamp programı ise daha sonra açıklanacak.
DİVAN KURULU 3 ARALIK'TA
Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu 2022 Yılı 3. Olağan Toplantısı 3 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, toplantı 10.30'da Vodafone Park Güney Tribünü Deniz Tarafı Tarihi Kapı Girişi Toplantı Alanı'nda yapılacak.