Beyoğlu’ndaki patlama futbolu da vurdu! Beşiktaş-Antalyaspor maçı ertelendi

Süper Lig'de 14. haftanın son maçı dün akşam saat 20.00'de Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanacak, sonrasında Katar'daki Dünya Kupası için verilecek ara resmen başlayacaktı. Ancak tüm Türkiye'yi derinden etkileyen İstanbul'un kalbindeki patlama nedeniyle karşılaşma yapılamadı. İşte anbean yaşanan gelişmeler:

FEDERASYONDAN ACİL TOPLANTI

16.20'de İstiklal Caddesi'nde patlamada meydana geldi. Olayın ardından gözler TFF'nin maçla ilgili vereceğe karara çevrildi. Acil bir şekilde toplanan TFF yönetimi, hiç zaman kaybetmeden İstanbul Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü ile temasa geçti. Valilikten "Bekleyin" talimatı geldi. TFF, valilik ve emniyetle yapılan görüşmeler sonrasında maçın ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

15 DAKİKA STATTA KALIP AYRILDILAR

18.15'te Beşiktaş kafilesi Vodafone Park'a geldi. Kararın tebliğ edilmesinin ardından 18.30'da stattan ayrılarak Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne döndü. Antalyaspor, kararı kaldığı otelde bekledi. Maçın yeni tarihi ise henüz belli değil. Dünya Kupası nedeniyle liglere ara verildi. TFF, karşılaşma için Dünya Kupası sonrası uygun bir tarih belirleneceğini açıkladı.

TRIBÜNLER BOŞALTILDI

Beşiktaş-Antalyaspor maçını izlemek için Vodafone Park'a yaklaşık 20 bin taraftarın gelmesi bekleniyordu. Futbolseverlerin bir kısmı da tribünlerdeki yerlerini almışlardı. Erteleme kararının ardından stat, güvenlik güçlerinin nezaretinde boşaltıldı. Bazı taraftarların ise gelişmelerden hiçbir haberi yoktu. Ertelemeyi stada gelirken öğrendiler ve evlerine döndüler. Bu arada stat boşaltıldıktan sonra siyah-beyazlı futbolseverler, Dolmabahçe'de terörü kınayan tezahüratlar yaptıktan sonra dağıldı.