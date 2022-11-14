Gümrük yılmadı Antep yakalandı

SÜPER Lig'de Fatih Karagümrük-Gaziantep FK karşılaşması gol düellosuna sahne oldu. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi. Konuk takım G.Antep, hızlı bir giriş yaptı. 20 dakika içerisinde Ertuğrul ve Figueiredo ile iki farklı öne geçti. Gollerden sonra Pirlo'nun takımı, silkelenip kendine geldi. 32 ve 53'teBaniya skora denge getirdi. 65'te sahneye çıkanMerkel bir kez daha Güney ekibini üstünlüğe taşırken, Gümrük 4 dakika sonraKouassi ile karşılık verdi. Son anlardaki karşılıklı ataklardan gol çıkmazken, takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı. İki ekibinde galibiyet özlemi3 maça çıktı.