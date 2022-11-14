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Giriş Tarihi: 14.11.2022

Gümrük yılmadı Antep yakalandı

Gümrük yılmadı Antep yakalandı
SÜPER Lig'de Fatih Karagümrük-Gaziantep FK karşılaşması gol düellosuna sahne oldu. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi. Konuk takım G.Antep, hızlı bir giriş yaptı. 20 dakika içerisinde Ertuğrul ve Figueiredo ile iki farklı öne geçti. Gollerden sonra Pirlo'nun takımı, silkelenip kendine geldi. 32 ve 53'te Baniya skora denge getirdi. 65'te sahneye çıkan Merkel bir kez daha Güney ekibini üstünlüğe taşırken, Gümrük 4 dakika sonra Kouassi ile karşılık verdi. Son anlardaki karşılıklı ataklardan gol çıkmazken, takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı. İki ekibin de galibiyet özlemi 3 maça çıktı.

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Gümrük yılmadı Antep yakalandı
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