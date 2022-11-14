Milli futbolcular, Çekya ve İskoçya maçları öncesinde konuştu

Cenk Tosun, Salih Özcan ve Samet Akaydın, milli takımın Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Aday kadroya uzun bir süre sonra yeniden davet edilen Cenk Tosun, oynayacakları hazırlık maçlarıyla 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) eleme grubu karşılaşmalarına iyi bir şekilde başlamak istediklerini dile getirdi.

İstanbul'da dün gerçekleştirilen terör saldırısını kınayarak sözlerine başlayan Cenk Tosun, "Genç bir takımız. Zaten Stefan Hoca ile daha önce konuşuyorduk. Genç kardeşlerimizle birlikte inşallah güzel hazırlık maçları oynayıp, 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerine iyi hazırlanmak istiyoruz." dedi.

Cenk, takımın deneyimli isimlerinden biri olduğunun hatırlatılması üzerine, "Bizim milli takımımızda ağabeylik diye bir şey yok. Zamanı gelince Arda ağabeylik yapacak, zamanı gelince ben yapacağım. Bizde zaten ağabeylik diye bir kelime yok. Hepimiz kardeşiz. Tabii biz daha tecrübeliyiz. Ağabeylik olarak bunu görüyorum. Genç kardeşlerimize doğru yolu göstermek için buradayız, aynı zamanda iyi futbol oynamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Dünya Kupası'nda yer alamamasından dolayı üzgün olduğunu belirten golcü futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Üzgünüz. En son turnuvada (Avrupa Şampiyonası) biz de vardık. Bu turnuvada da olmak isterdik. Maalesef olmadı. Turnuvada olan takımlara başarılar dilerim. Güzel bir turnuva izleyeceğiz. Bizim için çok fark eden bir şey olmayacak. Biz son sürat 2024'e hazırlanmak istiyoruz."

Milli takımın EURO 2024 eleme grubunu değerlendiren Cenk Tosun, şunları söyledi:

"Hırvatistan, Galler, Letonya gibi takımlar var. Bunlar iyi takımlar. İskoçya ile oynayacağız. Galler'e benzeyen bir takım. İkisi de Ada'da olduğu için benzer futbol oynuyorlar. Bizim için güzel bir test maçı olacak. Güzel, zor bir grup. Ancak bu takımların hepsini yenmişliğimiz var. Biz Türk Milli Takımı gibi oynadığımız zaman bu gruptan birinci çıkarız diye düşünüyorum."

Deneyimli oyuncu, Şenol Güneş'in yeniden Beşiktaş teknik direktörlüğüne getirilmesi hakkında ise "Ben sakatlıklardan sonra çok çalıştım. Bunu Allah biliyor, eşim ve babam biliyor. Kötü sakatlıklar geçirdim. Şu an eskisinden daha güçlüyüm. Sezon başında da öyleydim. Belki Valerien Hoca da daha az forma şansı buldum. Hak ettiğim dönemler oldu, oynamadım. Daha fazla çalıştım. Şenol Hoca gelince bana o güveni verdi. İlişkimiz zaten çok iyiydi. Ben de onu utandırmamak için elimden geleni yaptım. Son iki maçta yükselen bir form grafiğim var, doğrudur. Ancak Galatasaray'a yenildiğimiz maçtan sonra bir anlamı yok. Benim de gol attığım takımın da 3 puan aldığı maçlar beni daha çok mutlu eder." ifadelerini kullandı.

SALİH ÖZCAN: "KARARIMI VERDİM BURADAYIM VE ÇOK MUTLUYUM"

Mili futbolcu Salih Özcan da daha önce Lüksemburg ve Faroe Adaları karşılaşmalarının aday kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkartıldığını hatırlatarak, "Gelemediğim için çok üzüldüm. Ayağımda darbeye bağlı bir sakatlık vardı. Gelemedim. Türk Milli Takımı için oynamayı dört gözle bekliyordum. Bunun için gurur duyuyorum. Ailem de gurur duyuyor. Dört gözle bekliyorduk. Kararımı verdim buradayım ve çok mutluyum." diye konuştu.

EURO 2024'ün Almanya'da düzenlenecek olmasının kendisini ekstra motive ettiğinin altını çizen Salih, "Orada doğdum, büyüdüm. Ailem orada yaşıyor. Zor bir gruptayız. Ancak çaba gösterirsek başarılı oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Salih, milli takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen Arda Güler'le ilgili düşüncesinin sorulması üzerine ise "Genç bir takımız. Ancak yine de tecrübeliyiz. Arda Güler iyi oyuncu. Tekniği çok iyi. Zaman gösterecek ama inşallah güzel bir kariyer geçirir. Onun için de hayırlısı." şeklinde görüş belirtti.

Milli futbolcu, Borussia Dortmunda'daki performansı hakkında ise "Şampiyonlar Ligi'nde iyi oynadık. Grubu ikinci sırada bitirdik. Şimdi Chelsea ile eşleştik. İnşallah orada da iyi bir maç çıkartırız. Dortmund'da iyi gidiyor. Ligde şu an altıncı sıradayız. Ancak daha iyi bitebilirdi. Benim için de Dortmund için de hayırlısı." şeklinde konuştu.

SAMET AKAYDIN: "KÜÇÜKLÜKTEN BERİ EN BÜYÜK HAYALİM MİLLİ TAKIM FORMASI GİYMEK"

A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen Adana Demirsporlu oyuncu Samet Akaydın ise "Benim küçüklükten beri en büyük hayalim milli takım forması giymek. Bana bu şansı veren bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. Hedeflerimiz bununla kalmayacak. Devam edecek. Her şey bundan sonra başlıyor. Antrenmanlarda kendimi gösterip, milli takım bünyesinde istikrarlı bir şekilde devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Samet, 28 yaşında ilk kez milli takıma davet edildiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Ben Montella hocanın gelmesinin ardından çok şeyin geliştiğini düşünüyorum. Ona buradan teşekkür etmek istiyorum. Bana çok şey kattı. Her antrenman öncesi, her antrenman sonrasında ilgileniyor. Oldukça iyi bir ilişkimiz var. Benim çalışmayı seven bir yapım var. Pes etmeyi sevmiyorum. 28 yaşında milli takıma seçilmem bunu gösteriyor. Hocalarımız da performanslarımızın karşılığını veriyor. Ben her zaman ileriye dönük düşünüyorum. Hedefim burasıydı. Bundan sonraki hedefim de burada kalıcı olup, 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde devam etmek."

Milli takımdaki rekabet hakkında da konuşan stoper Samet, "Mevkimizdeki oyuncular iyi oyuncular. Ancak biz de onlar gibi olabiliriz. Onlar da buralardan yükseldi. Kendime güvenim sonsuz. Herkesle rekabet içinde olurum. İnşallah güzel bir rekabetle, beraber götürürüz. Tayyip Talha benim kardeşim gibi. Beraber forma giydik. Buraya gelmesine çok sevindim. O da buralara hak ederek geldi. Konuşuyoruz zaten. Burada olmak bizi mutlu ediyor. Biz de elimizden gelen ne varsa sahada gösterip, bize güvenenlerin güvenini boşa çıkartmak istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İtalyan Teknik adam Vincenzo Montella'nın takımın başına geçmesinin kendisi için dönüm noktası olduğunu aktaran Samet Akaydın, "Montella'nın gelişiyle benim için kırılma başladı. Keçiörengücü'nde iyi bir sezon geçiriyordum. Süper Lig'den teklifler gelmişti. Ben Adana Demirspor'u tercih ettim. Burada başkanımız Murat Sancak'ın çok büyük emeği var. Ona teşekkür ederim. Bana çok güvendi. Orada bir forma şansı sıkıntısı yaşadım ilk geldiğimde. Montella'nın gelmesiyle değişik bir Samet oldum. Onun bana katkısı gerçekten çok fazla oldu. Benim dönüş noktam Montella'nın gelmesiyle başladı." şeklinde konuştu.