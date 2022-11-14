Son dakika haberi: Miguel Crespo A Milli Takımı seçebileceğini söylemişti! Stefan Kuntz sessizliğini bozdu...

Son dakika haberleri… Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, geçtiğimiz günlerde A Milli Takım formasını giyebileceğini söylemişti.
Crespo, Portekiz Milli Takımı kadrosunda yer almadığı için üzülmediğini belirterek, "Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'na gidemeyeceğim için hayal kırıklığı yaşamadım. Portekizli çok oyuncu var, bir gün çağrılmak için ben çalışmalarıma devam edeceğim" dedi.
Yıldız futbolcu Türk Milli Takımı için, "Türk Milli Takımı'ndan teklif gelse bir teklif gelse oturup ailemle değerlendirmem gerekir. Küçüklüğümden beri Portekiz Milli Takımı'nda oynamanın hayali kurarak büyüdüm ama Türk Milli Takımı'ndan teklif gelse tabii ki mutlu olurdum. Bunu ailemle düşünmem gerekirdi" diye konuştu.
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, bugün yaptığı açıklamalarda Miguel Crespo'nun sözlerini de değerlendirdi.
İşte Stefan Kuntz'un ifadeleri…
"Uluslar Ligi kadrolarında, dikkat ettiğimiz konu, haziran ayında ve son kampta çok fazla oyuncu rotasyonunu yapmamaktı."
"Uluslar Ligi'ndeki hedefimize o oyuncularla ulaşmak istedik. Onun için çok fazla değişiklik yapmadık orada. Bizim oradaki baskı durumumuz ile hazırlık maçlarındaki baskı durumu çok farklı."
"Arda, Emirhan, Tayyip gibi oyuncuların bu ortamda biraz daha rahat etmeleri bu maçlarda biraz daha rahat olacaktır. Bizler için önemli olan, oradaki oyuncularla da mesele Jesus ile sürekli irtibat halindeyiz, bu oyuncuları her zaman takip ediyoruz. Gözlerimiz hep onun üzerindeydi"
"Teknik direktörlerle aramız genel olarak çok iyi. Onları yaptıkları işi çok beğeniyorum. Jesus'la daha çok görüşme nedenlerimden biri, şu andaki kadroya Fenerbahçe'den çok oyuncu katılmış olması."
"Burada değinmek istediğim bir konu daha var. Bu dönemde kulüplerin bize oyuncu gönderme zorunluluğu yok. Ama bu konuda bir talep gelmedi. Herkes gönderdi. Bu hususta çok teşekkür ederim."
"Bu Avrupa kulüplerinde biraz daha farklı oldu. Yorgun oyuncularla ilgili, tek maç ya da çağırmama gibi talepler oldu. Bu hususta Türkiye'de kulüplere teşekkür ederiz."
Kuntz, Miguel Crespo için "Zamanı gelirse Türk vatandaşı olursa bu konu hakkında bir düşünce sarf edebiliriz." dedi.