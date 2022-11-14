Son dakika haberleri: Eşi Eda Tekdemir’in paylaşımı olay olmuştu... Mahmut Tekdemir’den flaş açıklama!

Sosyal medyada çok konuşulan paylaşımla ilgili konuşan Mahmut Tekdemir açıklamasında, "Bir paylaşım yaptı eşim, şimdi bizim evimize gelen, ekmeğimizi soframızı paylaştığımız kişiler, sonra bizden bilet isteyen insanlar bu şekilde paylaşım yapınca eşimin hoşuna gitmedi ve o niyetle o paylaşımı yaptı. Herhangi bir artniyet düşünmek gibi bir durum olamaz. Kendi sosyal medya hesabından kendi arkadaş grubuna yaptığı bir sitem bu. Bunun farklı yönlere çekilmesi hoş olmuyor. Bir hafta geçsin, bir hafta sonra başka bir maçta paylaşım yapabilirsin." diye konuştu.