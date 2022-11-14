Son dakika haberleri: Eşi Eda Tekdemir’in paylaşımı olay olmuştu... Mahmut Tekdemir’den flaş açıklama!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Galatasaray'a 7-0 mağlup olarak tarihinin en ağır lig mağlubiyetini almıştı.
Mücadelenin ardından Medipol Başakşehir'in kaptanı Mahmut Tekdemir'in eşi Eda Tekdemir, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yapmıştı.
Eda Tekdemir açıklamasında, "Keser döner, sap döner. Gün gelir hesap döner. Bu da böyle biline... Ama kapımı çalan, tıklayan... O aciz aslan parçaları etrafımda kedi yavruları. Bir şey demiyorum. 7 ile siz sevinin. Tabi biz sizin için çok büyük bir rakibiz. Ama keser döner, sap döner. Biz sizi o sahaya gömeriz. Sabah ola hayrola demiş büyüklerimiz. Ben de diyorum ki; lig çok uzun. Sabah ola hayrola...
"BENİM SOFRAMDAN NEMALANAN PİSLİKLER..."
Bu arada arkadaşlar heyecan yapmayın. Dedim ya aslan parçaları etrafımda kedi yavruları dediğim benim soframdan nemalanan pislikler, benden bilet dilenen, işte misal veriyorum camia için çırpınan, onu bunu tanıyayım modunda gezen tipler var ya bir tanesi cevap yazamadı ama çok desteklerinizi aldım teşekkür ediyorum. Bu saatten sonra Galatasaray'ın tek rakibi bizmişiz. Çok mutlu oldum. Çünkü ancak biz rakip olabiliriz. Benim de bu saatten sonra tek rakibim Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, en kötü Sivasspor arkadaşlar.
"ÜSTÜNE ALINAN VARSA..."
Bana gerçek hesabıyla yazamayan arkadaşlar... Çoluk çocuk bulup, gerçekten de gencecik çocuklar... Bilmiyorum kendi hesapları da olabilir... Bir insanın 10 tane, 15 tane hesabı olabilir. Çünkü gayet normal. Adamların işi bu. Boşbeleşlik. Ama diyorum ya herkesin IP'sini ayrı alırım. Ayrı görüşürüz. O yüzden arkadaşlar, benim soframdan nemalananlara lafım. Camialara değil. Üstüne alınan varsa da yapabileceğim hiçbir şey yok." ifadelerini kullanmıştı.
MAHMUT'TAN AÇIKLAMA GELDİ
Bu açıklamaların ardından Başakşehir'in deneyimli oyuncusu Mahmut Tekdemir, eşinin sosyal medyada paylaştığı videoyla ilgili Beyaz TV'ye konuştu.
Sosyal medyada çok konuşulan paylaşımla ilgili konuşan Mahmut Tekdemir açıklamasında, "Bir paylaşım yaptı eşim, şimdi bizim evimize gelen, ekmeğimizi soframızı paylaştığımız kişiler, sonra bizden bilet isteyen insanlar bu şekilde paylaşım yapınca eşimin hoşuna gitmedi ve o niyetle o paylaşımı yaptı. Herhangi bir artniyet düşünmek gibi bir durum olamaz. Kendi sosyal medya hesabından kendi arkadaş grubuna yaptığı bir sitem bu. Bunun farklı yönlere çekilmesi hoş olmuyor. Bir hafta geçsin, bir hafta sonra başka bir maçta paylaşım yapabilirsin." diye konuştu.
"DÜNYA KUPASI ARASINDA TOPARLANACAĞIZ"
Galatasaray'a karşı oynadıkları maçla ilgili sorulan soruya ise Tekdemir, "Sezon geneline baktığınız zaman bize yakışmayacak bir performans oldu. Bireysel hatalar çok yaptık. Dünya Kupası arasında toparlanacağız, hatalarımızdan ders çıkaracağız. Bireysel performanslarımızı artırarak istediğimiz seviyeye gelmek istiyoruz." sözlerini kullandı.
Galatasaray maçı sonrası teknik direktör Emre Belözoğlu'nun basına yaptığı açıklamaları kendilerine de söylediğini belirten Mahmut Tekdemir açıklamasında, "Hocamız zaten basına yaptığı açıklamayı bize içeride de söyledi. Hangi seviyede olduğumuzu bize hatırlattı Galatasaray bize bunu hatırlattı dedi. İyi çalışarak Dünya Kupası'ndan sonra toparlanacağımıza inanıyorum" açıklamasını yaptı.