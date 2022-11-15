A Milli Takım ilk kez Diyarbakır’da maç yapacak

2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada İskoçya ile Diyarbakır'da, Çekya ile de Gaziantep'te özel maç yapacak olan A Milli Takım, Diyarbakır'a gitti. Milli takım kafilesi Türk Hava Yolları'na ait uçakla öğlen saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndan Diyarbakır'a uçtu.
DİYARBAKIR'DA İLK KEZ SEYİRCİ KARŞISINDA
Uçağın hareketinden önce İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Diyarbakır'da ilk kez bir milli maç oynanacağını belirterek "Bu bir dostluk maçı. Özellikle devletimizin orada Avrupa standartlarında yaptığı bir stadyum var. Milli takımımız önümüzdeki mart ayında Avrupa kupaları için grubunda ilk maçını oynayacak. Onun için bir hazırlık maçı olacak. Genç ve yeni oyuncularımız var. Bizim için çok önemli. Bu takımımız Avrupa Şampiyonası'na katılmak için önemli bir mücadele gösterecektir. Milli takımımız hocalarımızla birlikte çalışmalarına devam edecek" dedi.
"ANADOLU'DA MAÇ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Milli takımın şehirlerin ve havanın durumuna göre Anadolu'da maç yapmaya devam edeceğinin altını çizen Ekşi "Devletimizin yapmış olduğu 40'tan fazla stadyum var. Hem oradaki vatandaşlarımıza milli maç tadını tattırmak hem de bu statlarımızı en güzel şekilde değerlendirmek için maç yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.
CÜNEYT ÇAKIR'A JÜBİLE
Çekya karşısında Cüneyt Çakır'ın 5 dakika maç yöneteceğini ve ardından jübilesini yapacağını kaydeden Büyükekşi şunları söyledi:
"Cüneyt Çakır son yıllarda Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu başarılı hakemlerden bir tanesi. Bu zamana kadar 1.600'den fazla maç yönetti. Dünya Kupası'nda, Avrupa Şampiyonası'nda, Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetti. Avrupa'da onu bir yerlere getirmek için çaba göstereceğiz. Cüneyt hoca ile oturup konuşacağız. Eğer olursa federasyonda görev verebiliriz."
HAKEMLERİMİZİ DEĞERLİ HALE GETİRMEK İSTİYORUZ
Türkiye'de ilk defa bir hakeme jubile yapılacağını ifade eden Büyükekşi "Hakemlerimizi daha değerli hale getirmek istiyoruz. Her maçtan sonra hakemlerin konuşulmasını istenmiyoruz. Hakemlerin konuşulduğu değil, futbolun güzelliklerinin konuşulduğu bir sistem getirmek istiyoruz. Çünkü futbol göze hitap eden bir oyundur. Hakemlerin değil, futbolun, gollerin, taktiklerin konuşulduğu bir oyun sistemi olsun istiyoruz. Bu şekilde bir hareket yapıyoruz" diye konuştu.