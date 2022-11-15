A Milli Takım ilk kez Diyarbakır’da maç yapacak

DİYARBAKIR'DA İLK KEZ SEYİRCİ KARŞISINDA

Uçağın hareketinden önce İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Diyarbakır'da ilk kez bir milli maç oynanacağını belirterek "Bu bir dostluk maçı. Özellikle devletimizin orada Avrupa standartlarında yaptığı bir stadyum var. Milli takımımız önümüzdeki mart ayında Avrupa kupaları için grubunda ilk maçını oynayacak. Onun için bir hazırlık maçı olacak. Genç ve yeni oyuncularımız var. Bizim için çok önemli. Bu takımımız Avrupa Şampiyonası'na katılmak için önemli bir mücadele gösterecektir. Milli takımımız hocalarımızla birlikte çalışmalarına devam edecek" dedi.