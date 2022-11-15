Ara olmasa Galatasaray tozu dumana katardı

SABAH Spor yazarları, Dünya Kupası arasına giren Süper Lig’de geride kalan dönemi detaylarıyla masaya yatırdı
SORU: Galatasaray'daOkan Buruk rüştünüispat etti. Tam da böyle birzamanda gelen ara, Aslan içinhandikap mı?
LEVENT TÜZEMEN: OkanBuruk için 'Bu kadroyu yönetemez'yorumunu yapanlar şimdi saklanacak delik arıyor.Algı operasyonları Buruk'u yıpratmadı.Yaşanabilecek krizleri dışarı sızdırmadan başarıylayönetti, İcardi'nin yeniden futbolu düşünmesinisağladı. İcardi gibi Mata ve Mertens'inmütevazi tavırları, hocaya destek olmaları, yerlioyuncularla iyi diyalog kurmaları G.Saray'ın rayınaoturmasını sağladı. Rüzgârı alan G.Saray, eğerzorunlu ara olmasaydı ligin kalan haftalarındatozu dumana katardı. Hiçbir G.Saraylı oyuncu,bu formu yakalamışken Dünya Kupası nedeniyleverilen arayı istemez ama Buruk, yakaladığıkadro istikrarı ve oyuncuların birbirleriyleoynama alışkanlığıyla handikap sorununugeride bırakacaktır.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Bütün takımlar içinara çok bilinmeyenli denklemdir. Galatasaraytabii ki maçlar devam etsin isterdi. Ama buradaşöyle bir gerçek var; Buruk güzel futbolla hemBeşiktaş derbisini hem de Başakşehir'i yenincezihinsel olarak rahatladı. Bundan sonrası onuniçin daha olumlu geçer. Bilhassa ligin ikinci yarısındaGalatasaray'ın fikstür avantajı var.
İSKENDER GÜNEN: Okan Buruk çokdaha önce Başakşehir'i şampiyon yaptığında rüştünüispat etmişti. Sezon başı kariyerli oyuncularıntransferlerinin, yanında birtakım sorunlarıberaberinde getirmesi doğaldır. Beşiktaş veBaşakşehir maçlarında sorumluluklarınınbilincinde olan bir takım sahadaydı.Ara sadece Galatasaray için değilher takım için bazı zorlukları beraberindegetirecektir.
BÜLENT TİMURLENK: Gol kısırlığıyla başladığı sezonda son 3 maçta 11 gol atıp ik i şampiyonluk adayını dize getiren Galatasaray, rüzgârı arkasına almışken bu uzun ara handikap gibi duruyor ama hem Buruk hem de takımı kendini buldu. Serie A'nın son 10 yılında en çok gol atan 10 futbolcudan ikisi İcardi ve Mertens'i kadrosunda bulundurmak, Oliveira gibi bir maestroya, uzun yıllar sonra gerçek bir 6 numara Torreira'ya sahip olmak ve kulübeden Mata'yı getirebilmek transfer başarısıdır. Giresun, Kayseri mağlubiyetleri, Alanya beraberliği ve sezon başındaki sıkıntılı galibiyetlere rağmen liderin sadece 2 puan gerisindeler. Bundandaha iyisi Şam'da kayısı.
GÜRCAN BİLGİÇ: Kaliteli bir kadro oluşturdular ama bunu sahaya yansıtamadılar. Problem, Kerem ileYunus'un beklenendenuzak kalmasıydı. Uyum dönemi yaşadılar ve sonra Karagümrük maçıyla da coşkuyu ekleyerek, iki virajı (Beşiktaş ve Başakşehir) döndüler. Buruk, ön taraftaki kişiselliği, pas ortaklığına getirmeyi başardı. Oyuncuların, egolarını takıma yöneltmesini sağladı. Kırılma noktası, bu değişen psikoloji.
ALİ GÜLTİKEN: Aslında bir nefes olur düşüncesindeyim. ÇünküG.Saray, kervanı yoldadüzdü diyebiliriz. Mertens, Mata, İcardi gibi oyuncular hazır değillerdi. Son haftalarda ancak verimli hale gelebildiler. KezaKerem için de aynışeyi söyleyebiliriz. Bu nefeslenme, kadronun istenilen fiziki ve birlikte oynama sürecini de tamamlamasına yol açacaktır. Ayrıca soru işaretlerini geride bırakmış bir şekilde yeni bir başlangıç yapacaktır.
JESUS BÜTÜN EZBERLERİ BOZDU
SORU: Fenerbahçe, JorgeJesus ile neleri başardı?
ALİ GÜLTİKEN:
F.Bahçe'yi tekrar şampiyon olabilme duygusunu yaşar hale getirdi ki bu çok önemli. Bunu yaparken ortaya koyduğu oyun felsefesi de birçok değişime yol açtı. Sistem ve istikrarlıkadro söylemlerini birkenara itti. Teknik adamlıkta en önemli şeyin, istediğini uygulatabilme olduğunu ortaya koydu. Bütün oyuncularıoynar ve takım içinde rekabet ederhale getirdi. Bunun sonuçlarını da aldı.
GÜRCAN BİLGİÇ: Öncelikle yenilgiye üzülen ama kızmayan bir taraftar oluşturdu. Takımına inanan vevazgeçmeyen bir takımgördü Fenerbahçeliler. O yüzden coşkulu ve iddialılar. 12 transfer yaptı. Buna bütçe sağlayan Ali Koç'u da unutmamak lazım. Jesus, planıiçin nokta isimler aldırdı. Kadroyu kendine inandırdı, sert rotasyonlar ile 3,5 günde bir maç yapan futbolcularını formda tuttu. Takım kendi yıldızlarını oluşturdu ve gol kralını da bünyesine aldı. Jesus hepimize "yapılabileceğini" gösterdi. Kimseye mazeret bırakmadı.
LEVENT TÜZEMEN: Jesus, F.Bahçe'de tüm oyunculara, "Benim için yıldız ayrımı yoktur. Kim iyi oynarsa formayı kapar, hepinize eşit mesafedeyim" mesajını verdi ve oyuncuların saygısını kazandı. Kötü oyun veyakötü skordan sonra asla oyuncusunutaraftarın önüne itmedi. Futbolcular da Jesus'un adaletine güvendikleri için kendilerini hep hazır tuttu.
İSKENDER GÜNEN: Yıllardır dilimize pelesenk olan sözler var, 'Galip gelen takım bozulmaz' ya da 'Bir takımda çok fazla rotasyon yaptığınızda performans düşer' gibi. Jesus bu sözlerin anlamsızlığını ortaya koydu. Çünkü gerek Avrupa Ligi gerekse Süper Lig'de oynanan her maçta değişik ve rotasyonlu 11'lerle sahaya çıkmasına rağmen geçen sürede çok başarılı sonuçlar aldı. Rotasyon yaptığı ya da sonradanoyuna giren her oyuncudan istediğikatkıyı alabilecek bir yapıyı kurdu. Bana göre en büyük başarısı bu olsa gerek
BÜLENT TİMURLENK: Fenerbahçe, ezeli rakiplerinin iki katı maça çıkarken iki kulvarda da lider. Elbette Giresun mağlubiyetiyle uzun araya gitmek ağızlarda ekşi bir tat bıraktı ama Jesus'un geniş kadronun hakkını verdiği, ön alanda presiyle fark yaratan sarı-lacivertli takım, uzun yıllar sonra tribünlerini mest etti. Dünya Kupası arası yorgun kadro için ilaç gibi geldi.İtalyan teknik adamların çalıştırdığı 3takıma 14 gol atan Fenerbahçe'nin Anadolu'yasadece iki deplasmana gittiğinin altını çizelim.Üç kulvarda yoğun bir fikstür bekliyorPortekizli teknik adamı. O da mutlakaara transferdebaşta stoper olmaküzere takviye isteyecektir…
ÖMER ÜRÜNDÜL: Benim Jesus'un kazandığı maçlar dahil iki eleştirim vardı. Birincisi ve en önemlisi, sürekli rotasyon yapması. Avrupa'daki üst düzey takımların hepsinin önemli yedekleri olmasına rağmen kadro istikrarını ön planda tuttuklarından Jesus'un bu anlayışı, benim futbol mantığıma ters geldiği için. İkincisi de defans bloğunun çizgihâlinde önde yakalanıp rakibe pozisyonvermesi. Birçok maç son dakikada kazanıldı. Tabii ki kazanan haklıdır prensibi işler. Ama Giresunspor mağlubiyeti önemli bir mesajdır.
VİSCA GERİ DÖNÜNCE İŞLER YOLUNA GİRER
SORU: Son şampiyon Trabzonspor beklentilereyanıt veremedi. Neden?
İSKENDER GÜNEN: Liderle arasındaki fark6. Bana göre bir kaşık suda fırtınalar oluşturulmayaçalışılıyor. Geçen yıldan farklı bir oyuncu grubuvar. Nwakaeme, Cornelius ayrılmış. Visca sakat, takımınolmazsa olmazı Hamsik'in sezon başı sakatlığı,Dorukhan gibi görev verilen her yerde çok başar-ılı performans gösteren bir oyuncunun sezon sonunakadar takımda yer alamayacak olması... Bütün bugerçeklerin ışığında bir performans düşüklüğüyaşanması normal. Eleştirilecek konu ise takımakatılan oyuncuların performans düşüklüğü.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Avrupa'da liglerindeşampiyon olmuş hiçbir takım bu kadar büyükdeğişime uğramaz. Gidenler ve kalanların da sakatlıkproblemi eklenince ortaya olumsuz bir tabloçıktı. Çok önemli bir santrfor olan Maxi Gomezfizik açıdan toparlanamıyor. Dünya Kupası'na gitmesibir avantaj olur mu diye düşünüyorum amaaklıma şu geliyor, genelde yedek kalacağı için nasılkondisyon kazanacak? Visca hazır olarak döndüğüzaman işler yoluna girer.
LEVENT TÜZEMEN: Şampiyon kadroya11 yeni oyuncu almak Trabzonspor'a yaramadı.Özellikle Nwakaeme ve Cornelius'unyerini Trezeguet ve Gomez aynı verimliliktedolduramadı. Avcı'nın yeni bir oyun planlamasıgerekir. Ocak ayında da kanatlaratopu önde tutabilecek Nwakaeme tipibir oyuncu transferi yapılmalıdır.
BÜLENT TİMURLENK: Avcı'nın sadece forvet hattı değişmedi, şampiyon 11'den yalnızca 4 adam var sahada. Visca'nın yokluğunayeni transferlerinbirçoğunun fark yaratamamasıda eklenincetakım Hamsik-Bakasetas-Trezeguet üçlüsünün elinebakar hale geldi. Abdülkadir'in oyunu gelişmiyor. Avcı'nın, forvetin sağında Visca'nın yokluğunu dolduracak kalibrede bir oyuncu almadığını da not düşmek lazım. Dünya Kupası dönüşünde Fenerbahçe sınavı Avcı'nın takımı için "Yarışta varım/yokum" sınavı olacak. GÜRCAN BİLGİÇ: Öncelikle vücut dilleri, geçen seneden çok uzak. "Şampiyon takım gibi" diyemedik maçlarda. Rehavet de vardı bence. Çabuk oynamaya ve tempoyaihtiyaçları var. Visca döndüğünde belki sorunların bir kısmını çözer ama kolay gol yeme sorununu nasıl çözecekler?
BEŞİKTAŞ'A ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKARACAK FUTBOLCU LAZIM!
SORU: Beşiktaş'ın Şenol Güneşile başarılı olması için neleryapması lazım?
ALİ GÜLTİKEN: Devre arasındamutlaka bazı takviyeler olacaktır.Yeni transferlerdenziyade Şenol hocanın eldekikadroyla birlikte çalışma süresiiçin bu dönem faydalı olacaktır.Hem Şenol hoca oyuncuları yakındangözlemleyip kadro oluşumu için dahanet fikirlere sahip olacak hem de kafasındakioyun planını uygulatabilme zamanını da kazanacak.Ben dönüşün pozitif olacağı kanaatindeyim.
LEVENT TÜZEMEN: Şenol Güneş, göreve başladığıgünden itibaren kendi 11'ini belirlemeye çalıştı. TecrübesiyleÜmraniye'yi yeniden etkili bir yere çevirecektir. Çünkübaşarı önce futbolcuların ortak yaşam alanıolan Ümraniye'de kazanılır. Ara transferekadar Şenol hoca, Beşiktaş'tan üstdüzeyde verimi almaya çalışacak vetransfer talep edecektir.
İSKENDER GÜNEN: Beşiktaş'ın sorunlu bölgesi savunma. Orta alanda Josef'in sakatlıktan sonraki performans düşüklüğü ve önde Ghezzal gibi oyunu çözen bir oyuncunun yokluğu sorunları beraberinde getirdi. Teknik adam değişikliğinden sonra Şenol Güneş ile yeni bir sayfa açma şansları doğdu ama özellikle savunmaya transfer yapılmalı.
BÜLENT TİMURLENK: İsmael tercihi kötüydü. Daha kötü olan ise Beşiktaş altyapısından yetişen Rıdvan, Emirhan ve Serdar'ın firarlarını önleyemeyen sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın, Şenol Güneş geldiğinde tecrübeli teknik adamın metin altında pasifize edilmiş olmasına rağmen görevde olması. Ghezzal'ın dönüşümart ayını bulacak. Güneş, solbeklerinden memnun değil, stopermutlaka isteyecek ve orta sahadarotasyonu sağlayacak iki adama ihtiyacıvar. Redmond'un bu takımın hedefleri seviyesinde olmadığı ortada. Forma ve armanın ağırlığı, Güneş'in tecrübesi… Bunlara sırtını dayayıp Beşiktaş bu yolu yürümezse, Avrupa biletine talip Konya, Adana Demirspor, Başakşehir ve Trabzonspor'a geçilebilirler.
GÜRCAN BİLGİÇ: Şenol Güneş yeni bir oyun kuracak. Dünya Kupası arası en çok onun işine yarar. Daha önceki başarılıdönemlerinde hep yıldızları vardı. Talisca-Aboubakar veya Sosa-Gomez gibi. Querasma gibi ekstra bir oyuncuyla da oynadı. Bu kez şapkadan tavşan çıkartan tek oyuncusu; Ghezzal sakat… Önce tehdit eden oyunun peşine düşecektir. Özellikle merkez orta sahaya transfer de gerekiyor.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Beşiktaş'a 1-2 nokta transfer gerekiyor. Ghezzal sakat. Güneş kulübü iyi tanıyor. Bu ara kendisine iyi gelecektir. Bazı oyuncularını daha da güçlendirirse fizik açısından daha iyi bir Beşiktaş gündeme gelir. Güneş'in bir artısıda takım tertibiyleve sistemle oynamayıfazla sevmemesi.