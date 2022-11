Ara olmasa Galatasaray tozu dumana katardı

JESUS BÜTÜN EZBERLERİ BOZDU

VİSCA GERİ DÖNÜNCE İŞLER YOLUNA GİRER

BEŞİKTAŞ'A ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKARACAK FUTBOLCU LAZIM!

OkanBuruk için 'Bu kadroyu yönetemez'yorumunu yapanlar şimdi saklanacak delik arıyor.Algı operasyonları Buruk'u yıpratmadı.Yaşanabilecek krizleri dışarı sızdırmadan başarıylayönetti, İcardi'nin yeniden futbolu düşünmesinisağladı. İcardi gibi Mata ve Mertens'inmütevazi tavırları, hocaya destek olmaları, yerlioyuncularla iyi diyalog kurmaları G.Saray'ın rayınaoturmasını sağladı. Rüzgârı alan G.Saray, eğerzorunlu ara olmasaydı ligin kalan haftalarındatozu dumana katardı. Hiçbir G.Saraylı oyuncu,bu formu yakalamışken Dünya Kupası nedeniyleverilen arayı istemez amaBütün takımlar içinara çok bilinmeyenli denklemdir. Galatasaraytabii ki maçlar devam etsin isterdi. Ama buradaşöyle bir gerçek var; Buruk güzel futbolla hemBeşiktaş derbisini hem de Başakşehir'i yenincezihinsel olarak rahatladı. Bundan sonrası onuniçin daha olumlu geçer. Bilhassa ligin ikinci yarısındaGalatasaray'ın fikstür avantajı var.Okan Buruk çokdaha önce Başakşehir'i şampiyon yaptığında rüştünüispat etmişti. Sezon başı kariyerli oyuncularıntransferlerinin, yanında birtakım sorunlarıberaberinde getirmesi doğaldır.Ara sadece Galatasaray için değilher takım için bazı zorlukları beraberindegetirecektir.Gol kısırlığıyla başladığı sezonda son 3 maçta 11 gol atıp ik i şampiyonluk adayını dize getiren Galatasaray, rüzgârı arkasına almışken bu uzun ara handikap gibi duruyor ama hem Buruk hem de takımı kendini buldu. Serie A'nın son 10 yılında en çok gol atan 10 futbolcudan ikisi İcardi ve Mertens'i kadrosunda bulundurmak, Oliveira gibi bir maestroya, uzun yıllar sonra gerçek bir 6 numara Torreira'ya sahip olmak ve kulübeden Mata'yı getirebilmek transfer başarısıdır. Giresun, Kayseri mağlubiyetleri, Alanya beraberliği ve sezon başındaki sıkıntılı galibiyetlere rağmen liderin sadece 2 puan gerisindeler.Kaliteli bir kadro oluşturdular ama bunu sahaya yansıtamadılar.Uyum dönemi yaşadılar ve sonra Karagümrük maçıyla da coşkuyu ekleyerek, iki virajı (Beşiktaş ve Başakşehir) döndüler. Buruk, ön taraftaki kişiselliği, pas ortaklığına getirmeyi başardı. Oyuncuların, egolarını takıma yöneltmesini sağladı. Kırılma noktası, bu değişen psikoloji.Aslında bir nefes olur düşüncesindeyim.Mertens, Mata, İcardi gibi oyuncular hazır değillerdi. Son haftalarda ancak verimli hale gelebildiler.Bu nefeslenme, kadronun istenilen fiziki ve birlikte oynama sürecini de tamamlamasına yol açacaktır. Ayrıca soru işaretlerini geride bırakmış bir şekilde yeni bir başlangıç yapacaktır.F.Bahçe'yi tekrar şampiyon olabilme duygusunu yaşar hale getirdi ki bu çok önemli. Bunu yaparken ortaya koyduğu oyun felsefesi de birçok değişime yol açtı.Teknik adamlıkta en önemli şeyin, istediğini uygulatabilme olduğunu ortaya koydu.Öncelikle yenilgiye üzülen ama kızmayan bir taraftar oluşturdu.O yüzden coşkulu ve iddialılar. 12 transfer yaptı. Buna bütçe sağlayan Ali Koç'u da unutmamak lazım.Kadroyu kendine inandırdı, sert rotasyonlar ile 3,5 günde bir maç yapan futbolcularını formda tuttu. Takım kendi yıldızlarını oluşturdu ve gol kralını da bünyesine aldı. Jesus hepimize "yapılabileceğini" gösterdi. Kimseye mazeret bırakmadı.Jesus, F.Bahçe'de tüm oyunculara, "Benim için yıldız ayrımı yoktur. Kim iyi oynarsa formayı kapar, hepinize eşit mesafedeyim" mesajını verdi ve oyuncuların saygısını kazandı.Futbolcular da Jesus'un adaletine güvendikleri için kendilerini hep hazır tuttu.Yıllardır dilimize pelesenk olan sözler var, 'Galip gelen takım bozulmaz' ya da 'Bir takımda çok fazla rotasyon yaptığınızda performans düşer' gibi. Jesus bu sözlerin anlamsızlığını ortaya koydu. Çünkü gerek Avrupa Ligi gerekse Süper Lig'de oynanan her maçta değişik ve rotasyonlu 11'lerle sahaya çıkmasına rağmen geçen sürede çok başarılı sonuçlar aldı.Bana göre en büyük başarısı bu olsa gerekFenerbahçe, ezeli rakiplerinin iki katı maça çıkarken iki kulvarda da lider. Elbette Giresun mağlubiyetiyle uzun araya gitmek ağızlarda ekşi bir tat bıraktı ama Jesus'un geniş kadronun hakkını verdiği, ön alanda presiyle fark yaratan sarı-lacivertli takım, uzun yıllar sonra tribünlerini mest etti.İtalyan teknik adamların çalıştırdığı 3takıma 14 gol atan Fenerbahçe'nin Anadolu'yasadece iki deplasmana gittiğinin altını çizelim.Benim Jesus'un kazandığı maçlar dahil iki eleştirim vardı. Birincisi ve en önemlisi, sürekli rotasyon yapması. Avrupa'daki üst düzey takımların hepsinin önemli yedekleri olmasına rağmen kadro istikrarını ön planda tuttuklarından Jesus'un bu anlayışı, benim futbol mantığıma ters geldiği için.Birçok maç son dakikada kazanıldı. Tabii ki kazanan haklıdır prensibi işler. Ama Giresunspor mağlubiyeti önemli bir mesajdır.Liderle arasındaki fark6. Bana göre bir kaşık suda fırtınalar oluşturulmayaçalışılıyor. Geçen yıldan farklı bir oyuncu grubuvar. Nwakaeme, Cornelius ayrılmış. Visca sakat, takımınolmazsa olmazı Hamsik'in sezon başı sakatlığı,Dorukhan gibi görev verilen her yerde çok başar-ılı performans gösteren bir oyuncunun sezon sonunakadar takımda yer alamayacak olması...Eleştirilecek konu ise takımakatılan oyuncuların performans düşüklüğü.Avrupa'da liglerindeşampiyon olmuş hiçbir takım bu kadar büyükdeğişime uğramaz. Gidenler ve kalanların da sakatlıkproblemi eklenince ortaya olumsuz bir tabloçıktı. Çok önemli bir santrfor olan Maxi Gomezfizik açıdan toparlanamıyor. Dünya Kupası'na gitmesibir avantaj olur mu diye düşünüyorum amaaklıma şu geliyor, genelde yedek kalacağı için nasılkondisyon kazanacak?Şampiyon kadroya11 yeni oyuncu almak Trabzonspor'a yaramadı.Özellikle Nwakaeme ve Cornelius'unyerini Trezeguet ve Gomez aynı verimliliktedolduramadı. Avcı'nın yeni bir oyun planlamasıgerekir. Ocak ayında da kanatlaratopu önde tutabilecek Nwakaeme tipibir oyuncu transferi yapılmalıdır.Avcı'nın sadece forvet hattı değişmedi, şampiyon 11'den yalnızca 4 adam var sahada.Abdülkadir'in oyunu gelişmiyor. Avcı'nın, forvetin sağında Visca'nın yokluğunu dolduracak kalibrede bir oyuncu almadığını da not düşmek lazım. Dünya Kupası dönüşünde Fenerbahçe sınavı Avcı'nın takımı için "Yarışta varım/yokum" sınavı olacak.Öncelikle vücut dilleri, geçen seneden çok uzak. "Şampiyon takım gibi" diyemedik maçlarda. Rehavet de vardı bence.Visca döndüğünde belki sorunların bir kısmını çözer ama kolay gol yeme sorununu nasıl çözecekler?Devre arasındamutlaka bazı takviyeler olacaktır.Hem Şenol hoca oyuncuları yakındangözlemleyip kadro oluşumu için dahanet fikirlere sahip olacak hem de kafasındakioyun planını uygulatabilme zamanını da kazanacak.Ben dönüşün pozitif olacağı kanaatindeyim.Şenol Güneş, göreve başladığıgünden itibaren kendi 11'ini belirlemeye çalıştı. TecrübesiyleÜmraniye'yi yeniden etkili bir yere çevirecektir.Ara transferekadar Şenol hoca, Beşiktaş'tan üstdüzeyde verimi almaya çalışacak vetransfer talep edecektir.Beşiktaş'ın sorunlu bölgesi savunma. Orta alanda Josef'in sakatlıktan sonraki performans düşüklüğü ve önde Ghezzal gibi oyunu çözen bir oyuncunun yokluğu sorunları beraberinde getirdi. Teknik adam değişikliğinden sonra Şenol Güneş ile yeni bir sayfa açma şansları doğdu ama özellikle savunmaya transfer yapılmalı.İsmael tercihi kötüydü. Daha kötü olan ise Beşiktaş altyapısından yetişen Rıdvan, Emirhan ve Serdar'ın firarlarını önleyemeyen sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın, Şenol Güneş geldiğinde tecrübeli teknik adamın metin altında pasifize edilmiş olmasına rağmen görevde olması.Redmond'un bu takımın hedefleri seviyesinde olmadığı ortada. Forma ve armanın ağırlığı, Güneş'in tecrübesi… Bunlara sırtını dayayıp Beşiktaş bu yolu yürümezse, Avrupa biletine talip Konya, Adana Demirspor, Başakşehir ve Trabzonspor'a geçilebilirler.Şenol Güneş yeni bir oyun kuracak. Dünya Kupası arası en çok onun işine yarar.Talisca-Aboubakar veya Sosa-Gomez gibi. Querasma gibi ekstra bir oyuncuyla da oynadı. Bu kez şapkadan tavşan çıkartan tek oyuncusu; Ghezzal sakat… Önce tehdit eden oyunun peşine düşecektir. Özellikle merkez orta sahaya transfer de gerekiyor.Beşiktaş'a 1-2 nokta transfer gerekiyor. Ghezzal sakat. Güneş kulübü iyi tanıyor. Bu ara kendisine iyi gelecektir. Bazı oyuncularını daha da güçlendirirse fizik açısından daha iyi bir Beşiktaş gündeme gelir.