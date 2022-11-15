Gençlerbirliği, Mustafa Dalcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

İmza töreninde konuşan Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, 4 hafta kendi imkanları ile sahaya çıktıklarını ve çeşitli teknik direktörlerle görüştüklerini ifade ederek, "Bu süre zarfında gönlümüze çok yatan Dalcı hocam ile anlaşmaya karar verdik. Altay maçı ve sonrasında hocamla beraber olacağız. Hocamın gelirken tek şartı vardı, transferi açın ben öyle gelirim. Transferi açacağımızın ışıkları görüldü. Allah'ın izniyle o işi de halledip Gençlerbirliği'ni önümüzdeki yıllarda layık olduğu yerlere getirmeye hocam ve yönetim olarak kararlıyız. Daha da iddialıyız, inşallah önümüzdeki senelerde gerçek yerimiz olan Süper Lig'e çıkarız" dedi.

MUSTAFA DALCI: AMACIMIZ GENÇLERBİRLİĞİ'Nİ BU DURUMDAN KURTARMAK

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Türk futbolunda bir kültüre sahip olan lokomotif bir kulübe geldiğini ifade ederek, "Anlayışı ve prensipleri belli olan bir kulüp. Bunları düşününce buraya hayır demek kolay olmuyordu. Değerli başkanımla 1 hafta boyunca istişareler halindeydik. Taleplerimiz kendilerine ilettik. Onlar da tüm gücüyle bu isteklerimizi ve taleplerimizi yerine getirdi. Amacımız belli, bulunduğumuz bu durumdan Gençlerbirliği'ni bir an önce kurtarmak. Bir projeye geldik. İnşallah bu sene hep birlikte bir güç birliği yaparak Gençlerbirliği'ni bulunduğu bu durumdan kurtarmak ve layık olduğu Süper Lig'e tekrar çıkarmak istiyoruz. Bu anlayışla, bu hırsla bu arzuyla şu anda karşınızdayız. Bunu hep beraber başararak bu mutluluğu birlikte yaşarız diye düşünüyoruz" diye konuştu.

"OYUNCULARIN ÖZGÜVENLERİNİ TEKRAR YERİNE GETİRMEK İSTİYORUZ"

Kadro değerlendirmesinde bulunan ve hedeflerden bahseden Dalcı, "Alabileceğimiz bütün puanlara talibiz. Alacağımız her puan bizim için 2'nci yarıda çok büyük avantaj olacak. Oyuncuları fiziksel anlamda çok yeterli görüyorum. Mental olarak bir çöküşte olduklarını hissediyorum ve tahmin ediyorum. Bunları mental olarak belli bir seviyeye çıkartıp, özgüvenlerini tekrar yerine getirip yarışmaya ve yeni bir sayfa açtığımız net bir şekilde ifade ederek onların şu 6 maçlık periyotta var olan maksimum gücümüzle mücadelemize devam edeceğiz. 2'nci yarıda transfer yasağının açılmasıyla beraber kulüp içerisinde istişarelerimizle belli planlamamız var. Doğru olan ve kulübü kurtarması gereken hamleler neyse hep birlikte yapacağız" dedi.

Teknik direktör Mustafa Dalcı, yaklaşık 7 yıldır beraber çalıştığı ekibi ile Gençlerbirliği'nde de beraber çalışacağını ve teknik sorumlu Medet Coşkun'un da ekipte yer aldığını sözlerine ekledi.