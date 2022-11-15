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Giriş Tarihi: 15.11.2022 15:04

Ghezzal, Valerien Ismael yüzünden mi sakatlandı?

Ghezzal, Valerien Ismael yüzünden mi sakatlandı?

Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal, Alanyaspor maçında sakat olmasına rağmen oynatıldı. O maçtan sonra sakatlığı daha da ciddi bir durum aldı. Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien Ismael ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın sakatlığı ile ilgili ortaya çok farklı iddialar atılıyor... Cezayirli yıldız futbolcu, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalacak. Rachid Ghezzal'ın sadece iyileşme sürecinin ilk ayağı 1.5 ayı bulacak. Bu dönemde koltuk değneklerine mahkum kalacak. Daha sonra yavaş yavaş idmanlarına başlayacak.

Ghezzal'ın sakatlığı ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre görevinden ayrılan Valerien Ismael, Ghezzal'ın ağır sakatlanmasına neden oldu. Cezayirli oyuncu, Alanyaspor maçında sakat olmasına rağmen oynamak istedi. Ismael'in de Ghezzal'sız bir B planı olmadığı için sağlık ekibinin, "Henüz hazır değil!" raporu vermesine rağmen Ghezzal'ı yedek bırakamadı. Ayak parmağında ciddi bir sorun olmasına rağmen Ghezzal'ı sahaya sürdü. O maçtan sonra Ghezzal'ın durumu daha da kötüleşti. O maça kadar ameliyatsız idare edebilecek ve iyileşecek olan Ghezzal'ın sakatlığı o maçtan sonra geri dönülmez bir hal aldı.

GHEZZAL'SIZ 3 KEZ KAYBETTİ
Ligin 2. haftasındaki Alanya maçında 45 dakika görev alan Ghezzal, 3 ve 7. haftalar arası forma giyemedi. Sonrasında ise F.Bahçe derbisinde 18 dakika görev aldı. Giresun'a karşı 28 ve Trabzonspor'a karşı ise 45 dakika oynadı. 11 ile 14. haftalar arası sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Cezayirli yıldız uzun süre sahalardan uzak kalacak. Ghezzal'ın oynamadığı 9 maçta Beşiktaş 3 yenilgi aldı.

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Ghezzal, Valerien Ismael yüzünden mi sakatlandı?
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