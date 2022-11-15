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Giriş Tarihi: 16.11.2022 00:19

Sadio Mane, Dünya Kupası'nın ilk maçında yer alamayacak

AA
Sadio Mane, Dünya Kupası’nın ilk maçında yer alamayacak

Bayen Münihli Sadio Mane, sakatlığı nedeniyle 2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda yer alan Senegal Milli Futbol Takımı'nın organizasyondaki ilk karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Senegal Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Mane'nin, 21 Kasım Pazartesi günü Hollanda ile oynanacak maçta yer alamayacağı bildirildi.

Mane'nin kaç maçta forma giyemeyeceği henüz bilinmezken, Senegal Milli Takımı ya da Bayern Münih'ten de herhangi bir açıklama gelmedi.

Senegalli oyuncu, 8 Kasım'da Bayern Münih'in Werder Bremen'i 6-1 yendiği karşılaşmada sakatlanmış ve Katar'a gitmesinin zor olduğu belirtilmişti.

Teknik direktör Aliou Cisse ise beklentinin aksine tendonundan sakatlanan 30 yaşındaki oyuncuyu Dünya Kupası kadrosuna dahil etmişti.

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Sadio Mane, Dünya Kupası'nın ilk maçında yer alamayacak
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