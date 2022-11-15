Spor Toto Süper Lig'de son olarak Başakşehir'i 7-0 mağlup eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor...
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Adana Demirspor'da fırtına gibi esen Yunus Akgün, G.Saray'da beklenen performansı veremedi.
Teknik direktör Okan Buruk tarafından Başakşehir maçı kadrosuna alınmayan Yunus, formasını geri kazanmak için gaza bastı.
Genç futbolcu, takıma verilen 12 günlük izne rağmen tatile çıkmadı.
Pazar sabahı soluğu Belgrad Ormanı'nda alan Yunus, dün de bireysel antrenörü gözetiminde 7 km koşarak güç depoladı.
Buruk'un mesajını anlayan ve Dünya Kupası arasında tekrar hocasının gözüne girmeye çalışacak genç oyuncudan yönetim de vazgeçmedi.
900 bin TL ile A Takım'ın en az kazanan ismi olan Yunus'un sözleşmesine iyileştirme yapılacak. Görüşmelerde son aşamaya gelindi.