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Giriş Tarihi: 15.11.2022 08:57 Son Güncelleme: 15.11.2022 09:27

Son dakika Galatasaray haberi: Başakşehir maçı kadrosuna alınmayan Yunus Akgün'den flaş hamle!

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberi: Başakşehir maçı kadrosuna alınmayan Yunus Akgün’den flaş hamle!

Son dakika Galatasaray haberi: Spor Toto Süper Lig'de son olarak Başakşehir'i 7-0 mağlup eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda bu maçın kadrosuna alınmayan genç oyuncu Yunus Akgün'den flaş bir hamle geldi. İşte tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Başakşehir'i 7-0 mağlup eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Adana Demirspor'da fırtına gibi esen Yunus Akgün, G.Saray'da beklenen performansı veremedi.

Taraftarların eleştiri oklarını üzerinde toplayan 22 yaşındaki kanat oyuncusu, son olarak ise kesik yedi.

Teknik direktör Okan Buruk tarafından Başakşehir maçı kadrosuna alınmayan Yunus, formasını geri kazanmak için gaza bastı.

Genç futbolcu, takıma verilen 12 günlük izne rağmen tatile çıkmadı.

Pazar sabahı soluğu Belgrad Ormanı'nda alan Yunus, dün de bireysel antrenörü gözetiminde 7 km koşarak güç depoladı.

Buruk'un mesajını anlayan ve Dünya Kupası arasında tekrar hocasının gözüne girmeye çalışacak genç oyuncudan yönetim de vazgeçmedi.

900 bin TL ile A Takım'ın en az kazanan ismi olan Yunus'un sözleşmesine iyileştirme yapılacak. Görüşmelerde son aşamaya gelindi.

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Son dakika Galatasaray haberi: Başakşehir maçı kadrosuna alınmayan Yunus Akgün'den flaş hamle!
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