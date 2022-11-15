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Giriş Tarihi: 15.11.2022 13:29 Son Güncelleme: 15.11.2022 13:53

Son dakika haberi: Gençlerbirliği'nden Arda Güler açıklaması! "Fenerbahçe ile para konuşmadık"

Son dakika haberi: Gençlerbirliği’nden Arda Güler açıklaması! Fenerbahçe ile para konuşmadık

Gençlerbirliği'nde yeni teknik direktör Mustafa Dalcı için Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Kırmızı-siyahlı ekibin başkanı Niyazi Akdaş, Fenerbahçe ve Arda Güler ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Akdaş, "1 kuruş para konuşmadık. Onun bana söylediği, ben bir paket hazırlayacağım, bu paket ile sizin transfer yasağınıza katkı vermeye çalışacağım. Şimdi biz ondan haber bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği'nde yeni teknik direktör Mustafa Dalcı için Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Kırmızı-siyahlı ekibin başkanı Niyazi Akdaş, imza töreninde Gençlerbirliği ve futbol gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu

"PARA KONUŞMADIK"

Fenerbahçe'de forma giyen Arda Güler'in bonservisindeki pay ilgili geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yaptıkları görüşmeye değinen Akdaş, Ali Koç ile bir rakam konuşmadıklarını ifade ederek, "Arda ile ilgili Sayın Ali Koç ile konuştuk. O kadar nazik davrandı ki, sakat ayağıyla arabaya kadar 2 kat indi beni arabaya geçirdi. Çok görgülü bir ailenin çocuğu. Para konuşmadık. Geçen sezon 1,3 milyon o verdi ben de 2,5 istedim. Sanki ben şu anda 2,5 istiyormuşum gibi algı yaratılıyor, eski şeyleri tekrar yazıp yazıp duruyorlar. 1 kuruş para konuşmadık. Onun bana söylediği, ben bir paket hazırlayacağım, bu paket ile sizin transfer yasağınıza katkı vermeye çalışacağım. Şimdi biz ondan haber bekliyoruz. Bazı atılımlarımız daha var onlardan da bekliyoruz. Transfer yasağını açacağımıza inanıyorum. Ocak'tan önce açalım ki, yeni transferlerin protokol ile alıp takıma adapte edebilelim" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: Gençlerbirliği'nden Arda Güler açıklaması! "Fenerbahçe ile para konuşmadık"
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