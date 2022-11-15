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Giriş Tarihi: 15.11.2022 11:22

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Manolis Siopis'e teklif var! Devre arasında...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Manolis Siopis’e teklif var! Devre arasında...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'da 13 lig maçının 7'sinde yedek kalan Manolis Siopis'e Avrupa'dan ilgi var. Bordo-Mavili yönetime haber gönderen Yunan yıldızın menajerinin, "Siopis'i isteyen takımlar bulunuyor. Devre arasında teklif getirebiliriz" dediği öğrenildi.

Jean-Philippe Gbamin geldikten sonra pek çok maçta formayı Fildişili yıldıza kaptıran Manolis Siopis, daha fazla oynamak istiyor. Görev bulduğu her maçta elinden gelenin fazlasını ortaya koyan ve gösterdiği mücadeleyle her zaman alkış alan Yunan yıldıza talip olan kulüpler var.

Fanatik'in haberine göre; Yunan yıldızın menajerinin de Bordo-Mavili yönetime haber gönderdiği ve "Siopis'i isteyen takımlar bulunuyor. Gelecek planlamanızda yeri yoksa, devre arasında resmi teklif getirebiliriz" dediği öğrenildi. Trabzonspor , 2021'in Ağustos ayında Alanyaspor 'dan kadrosuna kattığı Siopis için 1 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

2024'E KADAR KONTRATI VAR

Geçtiğimiz sezon 33 lig maçında forma giyen Siopis, bu sezon 13 haftalık periyotta 6 karşılaşmaya ilk 11'de başladı. 7 maçta yedek kaldı. UEFA Avrupa Ligi'nde ise gruptaki 6 mücadelenin 3'ünde 11'de olan 28 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusunun, Trabzonspor'la 2024'e kadar kontratı bulunuyor.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Manolis Siopis'e teklif var! Devre arasında...
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