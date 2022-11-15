Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Stefan Kuntz: "Tek hedefimiz iyi sonuçlar elde etmek"
Giriş Tarihi: 15.11.2022 19:58 Son Güncelleme: 15.11.2022 19:59

Stefan Kuntz: "Tek hedefimiz iyi sonuçlar elde etmek"

Stefan Kuntz: Tek hedefimiz iyi sonuçlar elde etmek

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası arasında 16 Ekim Çarşamba akşamı İskoçya ile hazırlık maçı oynayacak. Milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz, karşılaşma öncesis basın toplantısında konuştu.

A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile oynayacağı hazırlık karşılaşması öncesinde Stefan Kuntz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Euro 2024 Elemeleri'nde iyi sonuçlar elde etmek istediklerini belirten Kuntz, "Öncelikle elimizde tam bir kadro var. Eksik oyuncumuz yok. Kötü sonuçların ardından iyi dersler çıkardık. Tek hedefimiz, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde en iyi sonuçları elde etmek. Bunun için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Rıdvan Yılmaz'la ilgili gelen soruya ise Stefan Kuntz, "Rıdvan'ı elbette takip ediyoruz. Kendisi çok şey beklediğimiz bir oyuncu. Beşiktaş'tan Rangers'a transfer oldu ve bizde karışık duygular yarattı. Sonrasında bu transferin onun için iyi olacağını düşündüm. Sakatlık sebebiyle forma şansı bulmakta zorlandı ve bunu atlatıp sezonun kalan bölümünde forma giymesini bekliyoruz." yanıtını verdi.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki Lüksemburg ve Faroe Adaları maçlarıyla ilgili ise Stefan Kuntz şunları söyledi, "Acı veren tecrübeler en çok akılda kalan olur ancak uzun vadede size ders verecek şeyler de bunlar oluyor. Ne yazık ki hazirandaki galibiyetlerin ardından iki galibiyet daha almak istiyorduk ama bunu başaramadık. Uzun vadede böyle skorlar önünüzde çıkabilir ve bunun bilincindeyiz. Farklı bir takım sahada olacak. 11 tane eksik oyuncumuz bizimle birlikte olacak. Tüm tecrübeli oyuncular eğer kadrodaysa, diğer oyunculara da etkisi oluyor. Dolayısıyla bu kampta yer alan oyuncular bizimle birlikte olduğu için bunun pozitif etkisi olacak."

Arda Güler, Emirhan İlkhan ve Yunus Akgün'le ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kuntz, "İlk etapta genç oyuncular dediğimizde Emirhan ve Arda'yla birlikte Tayyip Talha da bizimle birlikte. Şu anda Arda'nın Fenerbahçe'deki durumu oynadıkça, süre aldıkça ve antrenman yaptıkça daha iyiye gidiyor. Onun için Arda'yı davet etmek için doğru zamandı. Takım arkadaşları burada ve birçok şey öğrenebileceği isimler de bizimle. Yunus'un yaşadıkları futbolda olabilecek şeyler. Genç oyuncuların performanslarında düşüşler olabilir. Sadece Yunus değil Kerem'de de benzer bir durum olmuştu. Uzun vadede bu isimlerin formlarını yükseltip takımlarına yardmcı olabileceklerini düşünüyorum." dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Düzenlemede yaş şartı kalktı! İşte eksik primi olanlar için emeklilik yöntemi
KYK BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLA 2022-2023: E devlet ile GSB KYK burs başvuru nasıl yapılır, ne zamana kadar sürecek?
EYT YASASI SON DAKİKA: İşte kısmi emeklilik formülü! Eksik primi olanlara toplu ödeme
Teröristbaşı Duran Kalkan’dan saldırı itirafı! Kasım ayını işaret eden alçak tehditler
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den asgari ücret 2023 açıklaması: Çalışanların lehine yeni adımlar atılacak!
SON DAKİKA: Taksim İstiklal Caddesi'ndeki patlamada herkesin dikkatini çekmişti; İşte o bebek arabasının sahibi
2022 emekli promosyon kampanyaları YENİLENDİ! İşte güncel en yüksek banka promosyonu veren bankalar listesi
Benzin ve mazot fiyatı SON DAKİKA: Yeni indirim! Benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar kadar oldu? İşte İstanbul dahil akaryakıt fiyatları
AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL: Motorine indirim geldi! Akaryakıta indirim sonrası il il benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar,?
BENZİN VE MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Yeni indirim geldi! Benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar kadar olacak? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları
ARKADAŞINA GÖNDER
Stefan Kuntz: "Tek hedefimiz iyi sonuçlar elde etmek"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA