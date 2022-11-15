Stefan Kuntz: "Tek hedefimiz iyi sonuçlar elde etmek"

A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile oynayacağı hazırlık karşılaşması öncesinde Stefan Kuntz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Euro 2024 Elemeleri'nde iyi sonuçlar elde etmek istediklerini belirten Kuntz, "Öncelikle elimizde tam bir kadro var. Eksik oyuncumuz yok. Kötü sonuçların ardından iyi dersler çıkardık. Tek hedefimiz, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde en iyi sonuçları elde etmek. Bunun için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Rıdvan Yılmaz'la ilgili gelen soruya ise Stefan Kuntz, "Rıdvan'ı elbette takip ediyoruz. Kendisi çok şey beklediğimiz bir oyuncu. Beşiktaş'tan Rangers'a transfer oldu ve bizde karışık duygular yarattı. Sonrasında bu transferin onun için iyi olacağını düşündüm. Sakatlık sebebiyle forma şansı bulmakta zorlandı ve bunu atlatıp sezonun kalan bölümünde forma giymesini bekliyoruz." yanıtını verdi.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki Lüksemburg ve Faroe Adaları maçlarıyla ilgili ise Stefan Kuntz şunları söyledi, "Acı veren tecrübeler en çok akılda kalan olur ancak uzun vadede size ders verecek şeyler de bunlar oluyor. Ne yazık ki hazirandaki galibiyetlerin ardından iki galibiyet daha almak istiyorduk ama bunu başaramadık. Uzun vadede böyle skorlar önünüzde çıkabilir ve bunun bilincindeyiz. Farklı bir takım sahada olacak. 11 tane eksik oyuncumuz bizimle birlikte olacak. Tüm tecrübeli oyuncular eğer kadrodaysa, diğer oyunculara da etkisi oluyor. Dolayısıyla bu kampta yer alan oyuncular bizimle birlikte olduğu için bunun pozitif etkisi olacak."

Arda Güler, Emirhan İlkhan ve Yunus Akgün'le ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kuntz, "İlk etapta genç oyuncular dediğimizde Emirhan ve Arda'yla birlikte Tayyip Talha da bizimle birlikte. Şu anda Arda'nın Fenerbahçe'deki durumu oynadıkça, süre aldıkça ve antrenman yaptıkça daha iyiye gidiyor. Onun için Arda'yı davet etmek için doğru zamandı. Takım arkadaşları burada ve birçok şey öğrenebileceği isimler de bizimle. Yunus'un yaşadıkları futbolda olabilecek şeyler. Genç oyuncuların performanslarında düşüşler olabilir. Sadece Yunus değil Kerem'de de benzer bir durum olmuştu. Uzun vadede bu isimlerin formlarını yükseltip takımlarına yardmcı olabileceklerini düşünüyorum." dedi.