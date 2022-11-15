Terör, çocukların hayallerini çaldı! Beşiktaş - Antalyaspor maçı öncesi...

İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın ardından tüm Türkiye yasa boğulurken Beşiktaş- Antalya maçı da ileri bir tarihe ertelendi. Stat çevresine gelen 20 bin futbolsever, güvenlik güçlerinin bilgi vermesinin ardından evlerinin yolunu tuttu ve taraftarlar tezahüratlarla terörü lanetledi. Hain saldırı spora da engel olurken, Beşiktaş Kulübü'nün maça davet ettiği şehit çocuklarının da karşılaşmayı izleme hayali suya düştü.

Ankara'dan gelen 17 şehit çocuğu ve yakınları, hayalleri olan Beşiktaş'ın maçını yerinde takip edecekti ancak gerçeğe dönüşmedi. Patlamadan dolayı maçın iptal edilmesi nedeniyle çocuklara Futbol A.Ş. yöneticisi Kemal Erdoğan stadyumu gezdirdi. Sahaya ayak basan minikler, soyunma odalarını, tribünleri gezdi ve kendilerine bu şekilde moral verildi.