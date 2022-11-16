Acı tecrübelerden dersimizi aldık

Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, İskoçya ile bugün oynayacağımız hazırlık maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Uluslar Ligi'ndeki 3-3'lük Lüksemburg ve 2-1 kaybettiğimiz Faroe Adaları karşılaşmalarını hatırlatan Alman hoca, "Acı veren tecrübeler her zaman en çok akılda kalan olur. En çok dersi çıkarabileceğimiz konular da bunlar oluyor. Ne yazık ki haziran kampında aldığımız 4 galibiyetten sonra, 2 galibiyetle bunu süslemek istedik ama başaramadıkdedi. Tecrübeli futbolcuların şu an kadroda olduğunu vurgulayan Kuntz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tüm tecrübeli oyuncular kadrodaysa, bu diğer oyuncular için de faydalı oluyor. Pozitif etkisi olacağını düşünüyorum. Dünya Kupası'na gitseydik, bir-iki isim dışında en güçlü kadromuz bu bizim.A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki futbolcusu Arda Güler hakkında konuştu. Çalhanoğlu, "Bazen maçlara bakınca Arda'nın sonradan oyuna girdiğini, hocanınaçıklamalarını görüyorum. Bence koruma bir yere kadar.Potansiyelleri var, bence korumaya gerek yok."