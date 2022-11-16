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Giriş Tarihi: 16.11.2022

Acı tecrübelerden dersimizi aldık

Acı tecrübelerden dersimizi aldık

Kuntz, kadrodaki tecrübeli futbolcuların gençlere pozitif etki yapacağını söyledi. Uluslar Ligi’ndeki son iki maçın da hâlâ aklında olduğunu ve ders aldığını belirtti

Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, İskoçya ile bugün oynayacağımız hazırlık maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Uluslar Ligi'ndeki 3-3'lük Lüksemburg ve 2-1 kaybettiğimiz Faroe Adaları karşılaşmalarını hatırlatan Alman hoca, "Acı veren tecrübeler her zaman en çok akılda kalan olur. En çok dersi çıkarabileceğimiz konular da bunlar oluyor. Ne yazık ki haziran kampında aldığımız 4 galibiyetten sonra, 2 galibiyetle bunu süslemek istedik ama başaramadık" dedi. Tecrübeli futbolcuların şu an kadroda olduğunu vurgulayan Kuntz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tüm tecrübeli oyuncular kadrodaysa, bu diğer oyuncular için de faydalı oluyor. Pozitif etkisi olacağını düşünüyorum. Dünya Kupası'na gitseydik, bir-iki isim dışında en güçlü kadromuz bu bizim. Önümüzde tek hedef var, Avrupa Şampiyonası elemelerinde en iyi sonuçları almak."

ARDA'NIN OYNAMASI GEREKİYOR!
A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki futbolcusu Arda Güler hakkında konuştu. Çalhanoğlu, "Bazen maçlara bakınca Arda'nın sonradan oyuna girdiğini, hocanın 'korumalıyız' açıklamalarını görüyorum. Bence koruma bir yere kadar. Genç bir oyuncunun tecrübe kazanması için oynaması gerekiyor. Potansiyelleri var, bence korumaya gerek yok."

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Acı tecrübelerden dersimizi aldık
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