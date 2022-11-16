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Giriş Tarihi: 16.11.2022 21:16

Arjantin'den Dünya Kupası öncesi bol gollü prova

AA
Arjantin’den Dünya Kupası öncesi bol gollü prova

2022 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Arjantin Milli Takımı, hazırlık maçında Birleşik Arap Emirlikleri'ni 5-0 mağlup etti.

Muhammed Bin Zayed Stadı'nda oynanan maçta Arjantin'in gollerini 17. dakikada Julian Alvarez, 25 ve 36. dakikalarda Angel di Maria, 44. dakikada Lionel Messi ile 60. dakikada Joaquin Correa kaydetti.

Teknik direktör Lionel Scaloni yönetimindeki Arjantin, bu sonuçla yenilmezlik serisini 36 maça çıkardı.

"Tangocular", iki maç daha kaybetmemesi halinde İtalya'ya ait rekoru kıracak.

Suudi Arabistan, Meksika ve Polonya ile C Grubu'nda yer alan Arjantin, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında 22 Kasım Salı günü Suudi Arabistan ile karşılaşacak.

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Arjantin'den Dünya Kupası öncesi bol gollü prova
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