Beşiktaş’ın eski golcüsü John Carew’e 14 ay hapis cezası

MAHKEME CEZAYI KESTİ

Oslo Bölge Mahkemesi tarafından, 'gelirini açıklamadığı ve vergi kaçırdığı' gerekçesiyle yargılanan Carew'in cezası belli oldu. Buna göre Carew 14 ay hapis cezasına çarptırıldı. 45 bin 353 Sterlin para cezası da alan eski yıldızın, suçu kasten işlediği tespit edilirse cezası iki katına çıkabilir. Son dönemde birçok aktif ve aktif olmayan futbolcu vergi kaçakçılığı gibi suçlar nedeniyle hakim karşısına çıkmak zorunda kalıyor.