Beşiktaş’ın eski golcüsü John Carew’e 14 ay hapis cezası

Geçmişte Beşiktaş ve Premier Lig kulüplerinde de forma giymiş olan John Carew'in başı büyük dertte. Bir dönem Türkiye'de Beşiktaş forması altında mücadele eden Norveçli yıldız John Carew, gösterdiği performansla Siyah-Beyazlı taraftarlarında sevgilisi olmuştu.
MAHKEME CEZAYI KESTİ
Oslo Bölge Mahkemesi tarafından, 'gelirini açıklamadığı ve vergi kaçırdığı' gerekçesiyle yargılanan Carew'in cezası belli oldu. Buna göre Carew 14 ay hapis cezasına çarptırıldı. 45 bin 353 Sterlin para cezası da alan eski yıldızın, suçu kasten işlediği tespit edilirse cezası iki katına çıkabilir. Son dönemde birçok aktif ve aktif olmayan futbolcu vergi kaçakçılığı gibi suçlar nedeniyle hakim karşısına çıkmak zorunda kalıyor.