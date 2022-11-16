Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dünya Kupası tarihinin en yaşlı futbolcusu Essam El Hadary oldu
Giriş Tarihi: 16.11.2022 13:30

Dünya Kupası tarihinin en yaşlı futbolcusu Essam El Hadary oldu

AA
Dünya Kupası tarihinin en yaşlı futbolcusu Essam El Hadary oldu

Rusya'daki 2018 Dünya Kupası'nda forma giyen Mısırlı kaleci Essam El Hadary, kupa tarihinin en yaşlı futbolcusu unvanını elinde bulunduruyor. Turnuvada forma giyen en genç futbolcu Kuzey İrlandalı Norman Whiteside, kaptanlık yapan en genç oyuncu ABD'li Tony Meola oldu.

Dünya Kupası'nda forma giyen en yaşlı futbolcu, Mısırlı Essam El Hadary oldu.

Mısır'ın emektar file bekçisi, 2018'de Rusya'da düzenlenen son Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan karşısında forma giydiğinde 45 yaşından 161 gün almıştı.

El Hadary, böylece 43 yaş 3 gün ile en yaşlı futbolcu unvanını elinde bulunduran Kolombiyalı kaleci Faryd Mondragon'u geride bırakmayı başardı.

Kamerunlu Roger Milla, 1994 Dünya Kupası'nda 42 yaş 39 günlükken Rusya'ya karşı görev yaptı.

Kuzey İrlandalı Pat Jennings, 1986 Dünya Kupası'nda 41 yaşında Brezilya karşısına çıktı, İngiliz Peter Shilton da 1990 Dünya Kupası'ndaki İtalya maçında 40 yaş 292 günlükken forma giydi.

Dünya Kupası'nda forma giyen en yaşlı futbolcular şunlar:

Futbolcu

Ülkesi

Tarih

Yaş

Essam El Hadary

Mısır

2018

45 yaş 161 gün

Faryd Mondragon

Kolombiya

2014

43 yaş 3 gün

Roger Milla

Kamerun

1994

42 yaş 39 gün

Pat Jennings

K.İrlanda

1986

41

Peter Shilton

İngiltere

1990

40 yaş 292 gün

Dino Zoff

İtalya

1982

40 yaş 133 gün

Ali Boumnijel

Tunus

2006

40 yaş 71 gün

En genci Whiteside

Kupalarda forma giyen en genç oyuncu unvanını, Kuzey İrlandalı Norman Whiteside elde etti.

Whiteside, 1982'de İspanya'da yapılan turnuvada henüz 17 yaşından 41 gün almışken takımının formasını giydi ve kupa tarihinin en genç futbolcusu olarak tarihe geçti. Whiteside, 17 Haziran 1982'de Yugoslavya ile yapılan ve golsüz berabere biten maçta ilk kez Dünya Kupası'nda forma giydi.

Kamerunlu Samuel Eto'o, 1998'de İtalya maçına 17 yaş 98 günlükken çıktı.

Dünya Kupası'nda forma giyen en genç futbolcular şöyle:

Futbolcu

Ülkesi

Tarih

Yaş

Norman Whiteside

Kuzey İrlanda

1982

17 yaş 41 gün

Samuel Eto'o

Kamerun

1998

17 yaş 98 gün

Femi Opabunmi

Nijerya

2002

17 yaş 100 gün

Salomon Olembe

Kamerun

1998

17 yaş 184 gün

Pele

Brezilya

1958

17 yaş 234 gün

En genç kaptan Meola

Dünya Kupası'nın en genç kaptanı, ABD'li Tony Meola oldu.

Meola, 1990 Dünya Kupası'nda Çekoslovakya maçına kaptan olarak çıktığında 21 yaş 109 günlüktü.

Mısırlı Essam El Hadary ise 45 yaş 161 günlükken 2018'de Suudi Arabistan karşısında kaptanlık yaptı ve en yaşlı kaptan olarak da tarihe geçti.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Yaş şartı kalktı! İşte eksik primi olan emeklilikte yaşa takılanlar için emeklilik yöntemi
AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL: Motorine indirim geldi! Akaryakıta indirim sonrası il il benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar,?
EYT SON DURUM Emeklilikte Yaşa Takılanlar haberleri: Prime takılan olmayacak! 2022 EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, şartları ne?
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den asgari ücret 2023 açıklaması: Çalışanların lehine yeni adımlar atılacak!
İl il TOKİ kura çekimi takvimi güncel 2022: İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl açıklanacak?
Benzin ve mazot fiyatı SON DAKİKA: Yeni indirim! Benzin ve motorin ne kadar kaç TL oldu? İşte İstanbul dahil akaryakıt fiyatları
EYT YASASI SON DAKİKA: İşte kısmi emeklilik formülü! Eksik primi olanlara toplu ödeme
İstiklal Caddesi'nde İYİ Parti heyetine tepki: Ayıptır, utanın...
Emekli zammı hesaplama 2023 ile emeklinin maaşı netleşiyor! SSK Bağ-kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli zammı son durum 2023
Son dakika | Polonya'ya Rus füzeleri mi düştü? NATO ve bölge ülkelerinden peş peşe açıklamalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünya Kupası tarihinin en yaşlı futbolcusu Essam El Hadary oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA