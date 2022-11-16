Galatasaray, Mauro Icardi’nin bonservisini almaya hazırlanıyor

Kiralık yıldızının tapusunu almak isteyen Galatasaraylı yetkililerinin, Fransız kulübünden görüşme talep ettiği ve birkaç gün içinde bir toplantı gerçekleştirileceği öğrenildi. Sezon sonuna kadar geçici transfer ile kadroya katılan İcardi'nin 6 milyon 750 bin Euro'luk maaşının 750 bin Euro'sunu Galatasaray ödüyor.