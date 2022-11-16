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Giriş Tarihi: 17.11.2022 00:54

Hamit Altıntop'dan Diyarbakır'a teşekkür!

DHA
Hamit Altıntop’dan Diyarbakır’a teşekkür!

A Milli Futbol Takımı'nın Diyarbakır'da İskoçya Milli Takımı'nı 2-1 mağlup ettiği özel maçın ardından TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yöneticisi Hamit Altıntop, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

A Milli Futbol Takımı'nın Diyarbakır'da İskoçya Milli Takımı'nı 2-1 mağlup ettiği özel maçın ardından TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yöneticisi Hamit Altıntop, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Diyarbakır halkına teşekkür eden Altıntop, şu ifadeleri kullandı:

"A Milli Takımımız ile ilk kez bir milli maç heyecanı yaşadığımız Diyarbakır'ımızdan sadece galibiyetle değil, en derin sevgi ve şükranlarımızla ayrılıyoruz. Diyarbakır'a geldiğimiz andan itibaren hem milli takımımıza hem şahsıma hem de İskoçya takımı ve taraftarlarına gösterilen ilgi, alaka, sevgi ve misafirperverlikten ötürü tüm Diyarbakır halkına canı gönülden teşekkür ederim. Tüm dünyaya bir kez daha milli birlik ve beraberlik örneği gösterdiğimiz Diyarbakır'da daha nice milli maçlar oynamak dileğiyle..."

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Hamit Altıntop'dan Diyarbakır'a teşekkür!
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