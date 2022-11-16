Kaan’ın gönlü Fener’de

Milli stoper için Beşiktaş’ın hocası Şenol Güneş devreye girdi. Ancak oyuncu, menajerine “F.Bahçe’nin teklifini bekleyelim” talimatını verdi
8+3 kuralının da etkisiyle 4 büyük kulübün transfer listesine yer alan Kaan Ayhan için en yüksek teklifi G.Saray yapmasına rağmen kulübü Sassuolo, önerilen rakamları az bularak kabul etmemişti. Beşiktaş'ta da Şenol Güneş, milli takımdan öğrencisi olan Kaan'ın rotasını siyah-beyazlı takıma döndürmek için devreye girerken 28 yaşındaki stoperin gönlünün Fenerbahçe'den yana olduğu öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun menajerine, "Kesin karar vermedim, Fenerbahçe'nin fiyat teklifini artırmasını bekleyelim" dediği gelen bilgiler arasında.