Kayseri takdiri fazlasıyla hak ediyor

Ligde 14haftalık sürede ilk 8 takımın arasındabüyük puan farkları yok.En büyük hayal kırıklığı daSivasspor'un puan sıralamasındakidurumu(17)... Avrupa kupalarındagösterdiğibaşarılı performansı,Süper Lig'ebir türlü taşıyamadılar.Transferin ligin 5. haftasında kapandığı, ara transferde geleceklerin sezonun ikinci yarısından önce forma giyebileceği, 45 gün aranın ardından alınabilecek 69 puan varken herkesin erken konuştuğu bir sezon bu. F.Bahçe uzun zaman sonra teknik adam imzalı futbol oynarken G.Saray'ın çok kaliteli kadrosunda taşlar yerine oturdu. İstanbul'dan çok takım olmasının ligin keyfini kaçırdığını ve hakemlerin VAR'a rağmen ya da VAR yüzünden yine sınıfı geçemediği 14 hafta kaldı geride.Bu sezonun güzel tarafı, zirve yarışında birçok iddialı takımın olması. 4 Büyükler'in yanında Başakşehir, Adana Demirspor ve Konyaspor'un zorlamasıyla izleyenler için güzel görüntüler ortaya çıktı. Rekabet, mücadeleyi de daha üst seviyeye çıkartıyor. F.Bahçe, geçmiş yıllara oranla çok daha iştahlı ve etkili bir süreç ortaya koydu.Genel anlamda futbolseverleri mutlu eden bir süreci geride bıraktık.İlk bölüme damgasını F.Bahçe vurdu. Jesus'un 'Benim için istikrarlı kadro yoktur, oynayan kadro vardır' söylemi, başarılı oldu ve takım lider bitirdi. Üstelik aynı başarısını Avrupa maçlarına da taşıdı. G.Saray, değişen kadrosuyla iyi maçlar oynamasına rağmen final vuruşlarında etkisiz kaldı, en mükemmel futbolunuBeşiktaş, kaliteli oyuncular transfer etmesine rağmen İsmael ile hayal kırıklığı yaşadı. Başkan Ahmet Nur Çebi, ipleri eline alarak doğru bir hamle ile şampiyonluk yaşamış Şenol Güneş'i getirdi. Şampiyon Trabzonspor, ne yazık ki yeni transferleriyle şampiyonluk yürüyüşünü devam ettirecek oyunu bulamadı,Özellikle Montella'nın yönettiği Adana takımı, ligin devamında zirve yarışının içinde olacağını gösterdi.Oyun olarak F.Bahçe'nin baskıladığı ama zirve için 6-7 takımın rekabete girdiği, en keyifli sezonlardan birini yaşıyoruz.Jesus'un tarzı ve felsefesi, Süper Lig için artık yeni bir çıta oluşturdu. Artık bahanelerin değil, çözümlerin konuşulacağı bir döneme giriyoruz. F.Bahçe ile Galatasaray daha kıyasıya yarışacak.Genel duruma bakarsak zirvede kopukluk meydana gelmedi.Keza ligin altında da büyük çekişme olacak. Şimdilik İstanbulspor, daha ağırlıklı Ümraniyespor kadro yetersizliğinden dolayı daha zor durumda.