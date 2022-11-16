Şenol Güneş’ten oyunculara fizik ödevi!

LAZİO İLE HAZIRLIK MAÇI

Hazırlanan çalışma sisteminde Rosier, Josef, Masuaku başta olmak üzere sakatlık süreçleri yaşayan oyuncuların geri dönüşlerini hızlandırmak amaçlı sağlık ekibinden de tavsiye alındı. Dele Alli, Redmond, Welinton ve Umut'un programı ise fizik-kondisyonu yukarı çekecek şekilde ayarlandı. Bu arada 5- 18 Aralık tarihleri arasında Antalya'da kamp yapacak olan Beşiktaş'ın Lazio ile hazırlık maçı oynayacağı öğrenildi.