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Giriş Tarihi: 16.11.2022 08:00 Son Güncelleme: 16.11.2022 08:19

Şenol Güneş’ten oyunculara fizik ödevi!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Şenol Güneş’ten oyunculara fizik ödevi!

9 gün izin yapacak olan Beşiktaşlı futbolcular boş durmayacak. Bu dönemde takımının fiziksel olarak daha da geri gitmesini istemeyen teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularına tatilde uygulamaları için kişiye özel program verdi.

Beşiktaş'ta Dünya Kupası arasına girilmesiyle birlikte takıma 9 gün izin verilirken, teknik direktör Şenol Güneş, yardımcıları Bayram Bektaş, Şeref Çiçek ve Eren Şafak ile oyuncuları sıkı takibe alacak. Aileleriyle vakit geçirmeleri, dinlenip kafalarını toparlamaları için öğrencilerine izin veren tecrübeli çalıştırıcı, bu arada kimsenin boş durmasını istemiyor.

Uzun tatilin fiziksel olarak zaten yetersiz olan takıma olumsuz etki etmemesi adına bir program hazırlandı. Dünya Kupası'na giden Weghorst, N'Koudou, Saiss ve Atiba ile birlikte milli takımlarıyla hazırlık maçına çıkacak isimler hariç diğer tüm oyunculara fiziksel durumuna göre ayrı ayrı liste düzenlendi.

LAZİO İLE HAZIRLIK MAÇI
Hazırlanan çalışma sisteminde Rosier, Josef, Masuaku başta olmak üzere sakatlık süreçleri yaşayan oyuncuların geri dönüşlerini hızlandırmak amaçlı sağlık ekibinden de tavsiye alındı. Dele Alli, Redmond, Welinton ve Umut'un programı ise fizik-kondisyonu yukarı çekecek şekilde ayarlandı. Bu arada 5- 18 Aralık tarihleri arasında Antalya'da kamp yapacak olan Beşiktaş'ın Lazio ile hazırlık maçı oynayacağı öğrenildi.

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Şenol Güneş’ten oyunculara fizik ödevi!
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