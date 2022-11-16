Son dakika haberleri: Usta yazarlardan dikkat çeken Kayserispor yorumu: "Takdiri fazlasıyla hak ediyorlar"

Spor Toto Süper Lig'de 14. haftanın ardından Dünya Kupası arasına gidildi. SABAH Spor'un usta kalemleri, geçen 14 haftalık süreci değerlendirdi ve dikkat çeken ifadeler kullandı.

SORU: Ligde ilk bölüm bitti. Kısa bir analiz yapar mısınız?

İSKENDER GÜNEN: Ligde 14 haftalık sürede ilk 8 takımın arasında büyük puan farkları yok. 8 ekip içinde en büyük sürprizi ise Kayserispor yaptı. Çünkü transfer tahtası kapalı bir takımın gösterdiği performans gerçekten takdiri hak ediyor. En büyük hayal kırıklığı da Sivasspor'un puan sıralamasındaki durumu (17)... Avrupa kupalarında gösterdiği başarılı performansı, Süper Lig'e bir türlü taşıyamadılar.

BÜLENT TİMURLENK: Transferin ligin 5. haftasında kapandığı, ara transferde geleceklerin sezonun ikinci yarısından önce forma giyebileceği, 45 gün aranın ardından alınabilecek 69 puan varken herkesin erken konuştuğu bir sezon bu. F.Bahçe uzun zaman sonra teknik adam imzalı futbol oynarken G.Saray'ın çok kaliteli kadrosunda taşlar yerine oturdu. İstanbul'dan çok takım olmasının ligin keyfini kaçırdığını ve hakemlerin VAR'a rağmen ya da VAR yüzünden yine sınıfı geçemediği 14 hafta kaldı geride. Montella, İlhan Palut ve Emre Belözoğlu teknik adamlık performanslarıyla zirve yarışını sürdürecekler.

ALİ GÜLTİKEN: Bu sezonun güzel tarafı, zirve yarışında birçok iddialı takımın olması. 4 Büyükler'in yanında Başakşehir, Adana Demirspor ve Konyaspor'un zorlamasıyla izleyenler için güzel görüntüler ortaya çıktı. Rekabet, mücadeleyi de daha üst seviyeye çıkartıyor. F.Bahçe, geçmiş yıllara oranla çok daha iştahlı ve etkili bir süreç ortaya koydu. Bu diğer takımları da daha yukarıya çekti. Genel anlamda futbolseverleri mutlu eden bir süreci geride bıraktık.

FENERBAHÇE DAMGASINI VURDU

LEVENT TÜZEMEN: İlk bölüme damgasını F.Bahçe vurdu. Jesus'un 'Benim için istikrarlı kadro yoktur, oynayan kadro vardır' söylemi, başarılı oldu ve takım lider bitirdi. Üstelik aynı başarısını Avrupa maçlarına da taşıdı. G.Saray, değişen kadrosuyla iyi maçlar oynamasına rağmen final vuruşlarında etkisiz kaldı, en mükemmel futbolunu tarihe geçecek bir skorla (7-0) Başakşehir'e karşı oynadı. Okan Buruk ideal 11'ini yakaladı. Beşiktaş, kaliteli oyuncular transfer etmesine rağmen İsmael ile hayal kırıklığı yaşadı. Başkan Ahmet Nur Çebi, ipleri eline alarak doğru bir hamle ile şampiyonluk yaşamış Şenol Güneş'i getirdi. Şampiyon Trabzonspor, ne yazık ki yeni transferleriyle şampiyonluk yürüyüşünü devam ettirecek oyunu bulamadı, Avrupa'da da son anda Konferans Ligi biletini aldı. Adana Demirspor, Konyaspor ve Kayserispor lige önemli katkı sağladı. Özellikle Montella'nın yönettiği Adana takımı, ligin devamında zirve yarışının içinde olacağını gösterdi.

GÜRCAN BİLGİÇ: Oyun olarak F.Bahçe'nin baskıladığı ama zirve için 6-7 takımın rekabete girdiği, en keyifli sezonlardan birini yaşıyoruz. 4 Büyükler'e Konyaspor ve Adana Demirspor eklendi, Kayserispor da büyük sürpriz yaptı. Jesus'un tarzı ve felsefesi, Süper Lig için artık yeni bir çıta oluşturdu. Artık bahanelerin değil, çözümlerin konuşulacağı bir döneme giriyoruz. F.Bahçe ile Galatasaray daha kıyasıya yarışacak.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Genel duruma bakarsak zirvede kopukluk meydana gelmedi. Bu yüzden çekişmeli bir serüven devam edecek. Keza ligin altında da büyük çekişme olacak. Şimdilik İstanbulspor, daha ağırlıklı Ümraniyespor kadro yetersizliğinden dolayı daha zor durumda.