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Giriş Tarihi: 16.11.2022 07:43

Tribünlerin lideri Aslan! İşte Süper Lig'deki seyirci ortalamaları

ÇAĞDAŞ HALICI
Tribünlerin lideri Aslan! İşte Süper Lig’deki seyirci ortalamaları

Sahasında 5 maça çıkan Galatasaray, en fazla seyirci ortalamasına sahip takım oldu. Aslantepe’de 45.921 seyirci ortalaması ile oynayan Cimbom’u 40.023 ile Fenerbahçe takip etti. Beşiktaş 35.189, Trabzonspor ise 26.705 ortalamaya sahip...

Süper Lig'e Dünya Kupası arası verilirken ilk 14 haftanın seyirci ortalamaları da belli oldu. Kendi stadında en az maç oynayan takım durumundaki G.Saray, seyirci ortalamasında zirvede yer aldı.

Cimbom, 5 karşılaşmada 229,606 kişiyi tribüne çekerken 45.921 ortalama yakaladı. Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki 8 karşılaşmasını 320.187 kişi izledi. Seyirci sayısında zirvede olan sarı-lacivertliler, 40.023 ortalama ile Aslan'ın gerisinde kaldı.

ADANA DEMİRSPOR BEŞİNCİ SIRADA YER ALDI
Beşiktaş, 7 iç saha maçında ortalama 35 bin 189 seyirciyi tribünlere çekerken toplamda 246.322'ye ulaştı. Trabzonspor, sahasındaki 6 müsabakada 26.705 ortalama ile 4.'lükte kaldı.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Fırtına'nın maçlarına 160.232 kişi geldi. Dört Büyükler dışında evinde an fazla seyirciye oynayan takım unvanını Adana Demirspor aldı. Akdeniz ekibi 5 karşılaşmada 20.000 ortalama tutturdu.

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Tribünlerin lideri Aslan! İşte Süper Lig'deki seyirci ortalamaları
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