Süper Lig'e Dünya Kupası arası verilirken ilk 14 haftanın seyirci ortalamaları da belli oldu. Kendi stadında en az maç oynayan takım durumundaki G.Saray, seyirci ortalamasında zirvede yer aldı.
Cimbom, 5 karşılaşmada 229,606 kişiyi tribüne çekerken 45.921 ortalama yakaladı. Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki 8 karşılaşmasını 320.187 kişi izledi. Seyirci sayısında zirvede olan sarı-lacivertliler, 40.023 ortalama ile Aslan'ın gerisinde kaldı.
ADANA DEMİRSPOR BEŞİNCİ SIRADA YER ALDI
Beşiktaş, 7 iç saha maçında ortalama 35 bin 189 seyirciyi tribünlere çekerken toplamda 246.322'ye ulaştı. Trabzonspor, sahasındaki 6 müsabakada 26.705 ortalama ile 4.'lükte kaldı.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Fırtına'nın maçlarına 160.232 kişi geldi. Dört Büyükler dışında evinde an fazla seyirciye oynayan takım unvanını Adana Demirspor aldı. Akdeniz ekibi 5 karşılaşmada 20.000 ortalama tutturdu.