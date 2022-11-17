‘Arda’ya F.Bahçe çok iyi bakıyor’

Türk futbolunun en çok takım çalıştıran teknik direktörü olan Yılmaz Vural, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe ve Türkiye'nin genç yeteneği Arda Güler'in pırıl pırıl bir futbolcu olduğunu söyleyen 69 yaşındaki teknik direktör, "Yüzünden güzellik akıyor.Fatih Terim'in değerinin bilinmediğini de vurgulayan Vural, "Bir antrenör ömür boyu başarılı olacak diye bir şey mi var? Terim, üzgün ve kırgın" diye konuştu. Büyük bir takım çalıştırma isteği olduğunu yineleyen tecrübeli hoca, "Her cuma namaz kılarım, hep dua ederim 'Allah'ım beni 3 büyük takımlardan birine ve Milli Takım'a hoca yap' diye.ifadelerini kullandı. Arda Turan ile ilgili ise "Onu çok yalnız bıraktık. Futbol kültürü mü verdik, dil mi öğrettik... Adam ertesi gün maça çıkacak, evinde tavla atılıp lahmacun yeniliyordu" dedi.